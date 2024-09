Disfraces de celebridades que causaron polémica por ser ofensivos

A pocas semanas de celebrar el Día de Muertos o Halloween, surge una recurrente pregunta: ¿De qué me disfrazaré este año?

Sin embargo, en la búsqueda por llevar un disfraz original, a veces se optan por utilizar disfraces que perpetúan estereotipos o descontextualizar culturas, haciéndolos ofensivos o políticamente incorrectos. Estos son algunos famosos fuertemente criticados por utilizar disfraces considerados como insensibles.

Chris Brown

En 2009, el cantante optó por llevar un disfraz de terrorista para asistir a una fiesta organizada por la también cantante Rihanna, desatando críticas por reforzar estereotipos negativos. Además de reflejar una postura negativa hacia las víctimas de este tipo violencia alrededor del mundo.

Julianne Hough

En 2013, la actriz y bailarina conocida por su participación en el programa “Dancing with the Stars”, se disfrazó de “Crazy Eyes” de la serie “Orange is the New Black”.

Entre los elementos que construyeron la vestimenta, Hough oscureció su piel con maquillaje. El hecho provocó un fuerte rechazo por ser visto como una forma de “blackface”, una práctica con una historia racista.

Scott Disick

El exesposo de Kourtney Kardashian, recibió una oleada de críticas cuando se disfrazó de “jeque árabe”. Los internautas lo culparon de estereotipar la rica diversidad cultural de las comunidades árabes, además de trivializar la identidad de esta comunidad.