“Tiene que ver con respeto a los pueblos”

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la pausa política del Gobierno de México con España se debe a un principio de respeto a los pueblos originarios del país que sufrieron la represión, transgresión y exterminio durante la invasión española en 1521 y durante la época de la Colonia. Esto no es un asunto personal, esto es un asunto que tiene que ver con el respeto a los pueblos. Respaldó que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, tomó la decisión de declinar la invitación a Felipe VI, Rey de España, a la Ceremonia de Transmisión del Poder Ejecutivo Federal el próximo 1 de octubre debido a que no respondió a la carta enviada por el presidente López Obrador el 1 de marzo de 2019, en la que proponía un reconocimiento bilateral de los agravios causados a las comunidades indígenas y de esta manera comenzar una etapa de respeto y reconciliación histórica. Yo apoyo a la presidenta, a nuestra presidenta en esa decisión y sí, efecto, es dejar de manifiesto que México ya no es una colonia de ningún país extranjero y que se debe de respetar a México. Estaban muy malacostumbrados porque durante el periodo neoliberal venían a hacer su agosto desde España, me refiero a las élites, no al pueblo español. Ya lo he dicho muchas veces, el pueblo español es un pueblo trabajador, es un pueblo hermano, pero las élites políticas, económicas, veían a México como tierra de conquista. López Obrador puntualizó que la relación México-España continúa, nada más hubo pausa en lo relacionado con lo político, porque esto no tiene nada que ver, repito, con los pueblos, con la relación de cooperación económica, con la cultura, con la hermandad que existe con el pueblo español. Ese es un asunto de la prepotencia y del conservadurismo. Ya lo demás es secundario. Ante representantes de medios de comunicación presentó la carta que envió en 2019 al rey de España, de la que destacó: El Gobierno de México propone a Su Majestad que se trabaje a la brevedad, y en forma bilateral, en una hoja de ruta para lograr el objetivo de realizar en 2021 una ceremonia conjunta al más alto nivel; que el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados y que ambos países acuerden y redacten un relato compartido, público y socializado de su historia común, a fin de iniciar en nuestras relaciones una nueva etapa plenamente apegada a los principios que orientan en la actualidad a nuestros respectivos Estados y brindar a las próximas generaciones de ambas orillas del Atlántico los cauces para una convivencia más estrecha, más fluida y más fraternal. El documento señala de manera respetuosa que el Estado mexicano no pide resarcimiento de índole económico ni tiene el propósito de proceder legalmente por los daños causados y, en cambio, México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por las ofensas y ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan. Me alienta el propósito de superar en forma definitiva los desencuentros, los rencores, las culpas y los reproches que la Historia ha colocado entre los pueblos de España y de México, sin ignorar ni omitir las ilegalidades y los crímenes que los provocaron», puntualiza el mandatario en la misiva. Como parte de los compromisos, el Gobierno de la Cuarta Transformación impulsó los planes de justicia con pueblos originarios que revierten los daños provocados durante el periodo colonial y las primeras décadas del siglo XX en la dictadura de Porfirio Díaz.

CLAUDIA SHEINBAUM; SOLO PEDIMOS RESPETO, NO HAY RUPTURA DE RELACIONES CON ESPAÑA

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, quien tomara posesion el proximo 1 de octubre, negó que se hayan roto las relaciones con España tras su decisión de excluir al rey Felipe VI de su ceremonia de investidura, el próximo 1 de octubre, lo que provocó que el Gobierno español anunciase que no enviaría a ningún representante en señal de rechazo. Claudia Sheinbaum a su llegada a la inauguración del Museo Vivo del Muralismo, en Ciudad de México, negó rotundamente que con este posicionamiento se fracturen las relaciones con España. “No, ¿cómo creen? que se rompieron las relaciones, pero necesitamos respeto.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR; CON NUESTRA PROXIMA PRESIDENTA HABRA ESTABILIDAD EN EL PAÍS

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, aseguró que está garantizada la estabilidad del país. Incluso la reforma del Poder Judicial corrio por los cauces institucionales y hay certeza sin trastocar a ninguna dependencia gubernamental. El exdirigente de Morena y muy cercano a Claudia Sheinbaum, explicó que existe la determinación por mandato constitucional y convicción de la proxima presidenta Claudia Sheinbaum quien esta a unos dias de tomar posesion, de la autonomía del Banco de México y el manejo responsable de la política monetaria. Esto se complementa con medidas significativas en materia de transparencia, lucha contra la corrupción, políticas de rendición de cuentas y creo que esta etapa nueva en la que vamos a entrar para un nuevo paso en el momento mexicano con más profundidad y prosperidad. La gente votó por las propuestas de Sheinbaum Pardo, y sería un error que no se cumpliera con lo anunciado al electorado que favoreció a la Cuarta Transformación. La Reforma Judicial debe acabar con la discrecionalidad e ineficiencia haciendo una limpieza en los niveles de la justicia que se ha corrompido, por lo que los jueces y magistrados ya seran elegidos por el pueblo.

MARKO CORTÉS; RECLAMA FALTA DE COMPROMISO DE MORENA PARA ACABAR CON EL CRIMEN ORGANIZADO EN MÉXICO MEDIANTE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, reclamó a Morena y al senador Adán Augusto López su falta de compromiso para frenar la inseguridad en el país, al no permitir que exista una verdadera cooperación internacional, mediante la tipificación como narcoterrorismo de los actos de violencia y terror que provoca el crimen organizado. Si el régimen morenista realmente quisiera frenar los actos de violencia y terror que genera el crimen organizado, hubieran aprobado nuestra propuesta para tipificarlo como narcoterrorismo, eso sí lograría una auténtica cooperación internacional para combatirlos y los mexicanos podamos vivir en paz. El Dirigente Nacional dijo que Adán Augusto no quiso responderle, porque no quiere que el gobierno o Morena se metan en problemas y se les indague sobre los posibles nexos con el crimen organizado, como el caso del gobernador de Sinaloa a quien se le acusó de estar ligado con la detención del Mayo Zambada. Es evidente que se trata de narcoterrorismo cuando lo que infunde el crimen en las poblaciones es terror, violencia, violación a los derechos humanos, secuestros, desapariciones forzadas. Es evidente que se trata de narcoterrorismo cuando incendian autos y casas, bloquean con autobuses calles para evitar el libre tránsito y en una ciudad se cancelan las clases y hay toque de queda, porque hay balaceras. Pero seguramente, el exsecretario de Gobernación no quiere responder porque algo sabe y está protegiendo los intereses del régimen. Marko Cortes lamentó la aprobación de la reforma en materia de Guardia Nacional, porque esto nos orillará a no contar con una fuerza pública civil, que sea de primer contacto y terminará siendo la militarización de México, provocando que las Fuerzas Armadas asuman tareas que no le competen, las desgasten y se genere más violencia de la que ya tenemos.

ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA; ES RATIFICADA POR EL TEPJF COMO TRIUNFADORA EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Alessandra Rojo De La Vega, quien resulto ganadora en la eleccion para alcaldesa de Cuauhtemoc, dio a conocer que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó, por unanimidad de votos, las demandas para controvertir la sentencia dictada por la Sala Regional Ciudad de México que revocó lisa y llanamente la resolución del Tribunal Electoral local, que determinó la existencia de violencia política de género (VPG) y calumnias atribuidas a la candidata de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como la omisión de cuidado por parte de los referidos partidos políticos, toda vez que dicha Sala no advirtió que el vínculo familiar entre la recurrente y su padre, persona dedicada a la política, haya implicado un estereotipo de género en su perjuicio. Inconforme con lo anterior, la actora impugnó la sentencia al considerar que la responsable resolvió a partir de una visión parcial, se excedió en la suplencia de la deficiencia de la queja, que de manera indebida afirmó que no existió calumnia e inadvirtió que las expresiones constituyeron una acción sistemática y continuada por parte de la denunciada, entre otras. En sesión pública presencial, la Sala Superior, a propuesta de la magistrada Janine Otálora Malassis, determinó desechar las demandas presentadas para controvertir la sentencia dictada por la Sala Ciudad de México en el juicio electoral y acumulados, derivado de quejas por posible VPG y calumnia, toda vez que no satisfacen alguno de los supuestos que configuran el requisito especial de procedencia, porque no existe un tema de constitucionalidad o convencionalidad por analizar, ni tampoco se advierte que se trate de un asunto de importancia y trascendencia, o que se detecta un error judicial.

DIPUTADO ALEJANDRO MOJICA; GPPAN EN CONTRA DE LA REFORMA A LA GUARDIA NACIONAL

El diputado Alejandro Mojica Narvaez a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, señaló que el PAN se opone al dictamen de la Reforma a la Guardia Nacional para militarizar totalmente nuestro país. Nos mantenemos firmes en nuestra convicción de que la seguridad pública debe estar en manos de policías civiles capaces y bien equipadas, y que la militarización no es la respuesta a los desafíos que enfrenta nuestro país. Dijo que en Acción Nacional, estan firmemente comprometidos con el fortalecimiento de las instituciones que garanticen la seguridad y la justicia en México. Pero creemos que las reformas deben centrarse en la construcción de un marco institucional que promueva la paz y el respeto a los derechos humanos, asegurando que nuestras fuerzas de seguridad operen bajo los principios de legalidad, transparencia y respeto a las libertades democráticas. Añadió que el dictamen claramente representa un claro retroceso en la visión de un mando civil para la seguridad pública. En el PAN, estamos en contra de esta medida porque consideramos que la Guardia Nacional debe ser una institución de carácter y mando civil, como originalmente se concibió. Apuntó que los resultados de la Guardia Nacional, hasta la fecha, han dejado mucho que desear, demostrando que la estrategia de seguridad de la 4T ha sido ineficaz, ya que este sexenio va a terminar con la cifra de casi 200 mil homicidios, será recordado, lamentablemente, como el más violento en la historia de nuestro país. Prueba reciente de ello, es la grave crisis en Sinaloa, donde el gobierno ya se deslindó totalmente de la seguridad de las y los ciudadanos, dejando al pueblo a la voluntad del crimen organizado. Los resultados son muy pobres, actualmente se requieren 45 elementos de la GN para realizar la detención y puesta a disposición de una persona al MP. En México, no necesitamos más militarización de nuestras calles, lo que necesitamos son policías civiles municipales fuertes, bien preparados, equipados con tecnología avanzada y enfocados en la prevención del delito. Finalmente comentó que en el PAN respetamos profundamente a nuestras Fuerzas Armadas y reconocemos su papel crucial en la defensa de la seguridad nacional. Sin embargo, creemos que su función no debe ser la de asegurar la seguridad pública.

DIPUTADA NOEMÍ LUNA; ENVÍA PAN AL EMBAJADOR DE ESPAÑA EN MÉXICO CARTA PARA REFRENDAR LA BUENA RELACIÓN ENTRE ESE PAÍS Y MÉXICO

La diputada Noemí Luna Ayala, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, informó que enviaron una carta al embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, para deslindar al pueblo de México de la omisión de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, de invitar al rey de España, Felipe VI, a su toma de protest La legisladora detalló que acudieron a la Embajada de España a presentar una carta donde expresamos que, a nuestro criterio, su Majestad es bienvenido por una razón: porque estamos orgullosos de nuestras raíces. México y España comparten una sólida relación de amistad con importantes vínculos económicos, turísticos y culturales. Nos apartamos tajantemente de cualquier intención de ofender e intervenir en un país democrático y soberano. La raíz de nuestra cultura mexicana tiene un eje fundamental, como dice nuestra Constitución, en su composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas; pero, no somos un pueblo unicultural ni tenemos exclusivamente un pasado. Resaltó que la próxima presidenta de la República tomará protesta en el Congreso de la Unión, donde se representa la pluralidad de un país multicultural, somos un país abierto al mundo. Luna Ayala dijo que coinciden con Sheinbaum Pardo en que México y España han sostenido décadas de amistad y de buenas relaciones. Las y los mexicanos somos una identidad indivisible, una cultura abierta al mundo con un motor vital animado por nuestros pueblos ancestrales y por la herencia de libertad, justicia y razón que reconocemos de la Ilustración europea y de la cultura grecorromana. Por eso, el criterio que orienta a nuestra educación pública es intercultural, al promover la conciencia armónica entre personas y comunidades, para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión social como estipula nuestra ley fundamental. Aseguró que las y los diputados del PAN respetan la libre autodeterminación votada por el pueblo español en 1978, de constituirse en un Estado social y democrático de derecho, cuya forma política es la monarquía parlamentaria, y donde el jefe de Estado es el rey de España, símbolo de su unidad, y tiene conferida la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales. Los múltiples vínculos de la República mexicana y el Reino de España, son más que esta escaramuza anecdótica que pronto se debe olvidar. México debe abrazar a todos los pueblos del mundo y respetar el derecho ajeno a gobernarse para lograr la paz como alguna vez pregonó Benito Juárez.

DIPUTADO RUBEN MOREIRA; ELEVAR A RANGO CONSTITUCIONAL APOYO A JÓVENES ES UN GRAN PASO

El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, indicó que es un gran paso elevar a rango constitucional programas sociales dirigidos a los jóvenes; sin embargo, la mayoría de los homicidios en el país son cometidos hacia este sector. El líder parlamentario hizo un reconocimiento a las y los jóvenes diputados del PRI, quienes se posicionaron a favor del dictamen que adiciona un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución Política, en materia de apoyo económico a los jóvenes. Creo que es un gran paso para este país que las y los jóvenes tengan programas sociales. No obstante, resaltó que durante su discurso el diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Red Jóvenes X México del PRI, indicó que la mayor causa de muerte en los jóvenes son los homicidios y eso no se nos puede olvidar. Sobre una eventual sesión ordinaria para el próximo domingo para emitir la declaratoria de validez de las reformas a la Guardia Nacional y en materia de pueblos indígenas, Moreira Valdez, dijo que ninguna de las reformas, amerita con urgencia que se haga una sesión en domingo. Consideró que se le puede dar declaratoria de publicidad a ambas reformas el próximo miércoles. Aseguró que el Grupo Parlamentario del PRI acudirá hasta la sesión programada para el 1 de octubre de 2024 a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México, y participará de manera respetuosa e institucional. Aquí estaremos el martes, respetuosos de la señora presidenta, comportándonos como siempre los priistas cuando hay un evento institucional y republicano.

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE MORENA, PAN, PVEM, PT, PRI Y MC; ABORDARON LA POLÍTICA SOCIAL CONTENIDA EN EL SEXTO INFORME DE GOBIERNO

Diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC externaron comentarios, en dos rondas de participaciones, sobre la Política Social implementada por el Ejecutivo Federal, con motivo del Sexto Informe de Gobierno. La diputada Mónica Herrera Villavicencio (Morena) indicó que en esta administración se ha logrado un México más justo, libre, democrático y soberano, ya que programas como la pensión universal para adultos mayores, las becas, las pensiones a personas con discapacidad, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, los fertilizantes a bajo costo, los precios de garantía, el IMSS-Bienestar, la refinería Olmeca, los trenes Maya e Interoceánico, la infraestructura comunitaria y la nacionalización del litio, son proyectos sociales realizados sin endeudar al país. Carlos Alonso Castillo Pérez, diputado de Morena, relató que los resultados en materia de bienestar demuestran que la cuarta transformación es la ruta correcta. Es el sexenio que más inversión ha tenido, pues la pobreza se redujo en 36.3 por ciento, se garantizaron los derechos sociales, se priorizó a quienes más los necesitan y se redistribuyó la riqueza; los programas llegaron a 30 millones de hogares, 9.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza, y la fórmula fue: austeridad, combate a la corrupción y eliminación de dádivas. Del PAN, la diputada Mariana Guadalupe Jiménez Zamora dijo que en este gobierno no se crearon bases institucionales ni datos relevantes que garanticen los derechos sociales y demuestren un verdadero combate a la pobreza. La población que salió de ella, a través de subsidios y dádivas, no tiene condiciones mínimas necesarias para mantenerse. No basta con dar apoyos económicos, se requieren programas que impulsen el talento y la capacidad para contribuir a la sociedad y se apliquen eficaz y responsablemente en beneficio de las y los mexicanos. Liliana Carbajal Méndez, diputada del PVEM, afirmó que a partir del 2018 se ha avanzado sustancialmente en materia de bienestar, mediante las estrategias de establecer como prioridad del Estado a los más necesitados, apostar por la universalidad y entregar de manera directa los recursos a beneficiarios. La inclusión del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en la Carta Magna, así como Sembrando Vida, han sido fundamentales para las comunidades rurales más desfavorecidas. Por el PT, la diputada Ana Karina Rojo Pimentel mencionó que en este gobierno se ha puesto en el centro de todas sus políticas a la población y la transformación de su vida. Además, el combate a la pobreza ha sido prioridad inquebrantable y gracias a los programas de bienestar, un total de 5.7 millones de mexicanas y mexicanos han salido de la pobreza en los últimos seis años; esa cifra representa familias que hoy tienen acceso a alimentos, servicios, salud y vivienda. La diputada Leticia Barrera Maldonado (PRI) afirmó que es tiempo de acabar con la pobreza extrema y el hambre, y generar las condiciones para que más mexicanos mejoren su calidad de vida. En política social todavía quedan asuntos pendientes, por lo que el Poder Legislativo tiene la oportunidad de fortalecer lo que hace falta en salud, vivienda, educación y seguridad pública, para que, junto con los programas sociales, los 9.1 millones de mexicanos salgan de la pobreza. Abigail Arredondo Ramos, diputada del PRI, manifestó que en este sexenio la política social se centró en dar apoyos económicos directos, lo que benefició a ciertos sectores y descuidó otros de igual o mayor trascendencia. No se abatieron los índices de marginación de la mitad de la población, pues no se priorizó el desarrollo. Primero los pobres, sí, pero no con programas asistencialistas de efímero crecimiento que crean clientelismo electoral. La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (MC) destacó que México sigue siendo un país que necesita urgentemente una política social efectiva que llegue a cada rincón del país. Las condiciones de salud, trabajo, medio ambiente, infraestructura y acceso a servicios son insuficientes; la política social ha fallado y al concluir el sexenio se tiene una crisis enorme en salud y educación. México necesita planeación, acción y sensatez. Generemos un México nuevo en donde los derechos sean para todas y todos. Al concluir las intervenciones, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en funciones de la presidencia de la Mesa Directiva, informó que en términos del artículo 7º numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General, la versión estenográfica de la sesión será remitida al presidente de la República, para su conocimiento. Enseguida, levantó la sesión y citó para la que tendrá lugar el próximo domingo 29 de septiembre, a las 19:00 horas, en modalidad presencial.

FLORENTINO CASTRO LÓPEZ; EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE MEJOREDU, ÚNICO ELEMENTO PARA DAR CUENTA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS APRENDIZAJES

Florentino Castro López, integrante de la Junta Directiva de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), dijo que la prueba diagnóstica que realiza la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) a estudiantes de educación básica, es el último reducto de la evaluación educativa que conserva el país, por lo que no se puede renunciar a estos ejercicios, esto, en respuesta a los señalamientos del director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien dijo que esa prueba es un “ejercicio neoliberal”. La evaluación es el único elemento para dar cuenta del estado que guardan los aprendizajes de las y los alumnos de educación básica, para contar con elementos que permitan fortalecer la política educativa y contribuyen a que los docentes cuenten con elementos para realizar evaluaciones con las características que propone la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Asimismo precisó que hemos encontrado en las entidades un gran aprecio por la cultura de la evaluación y un amplio reconocimiento de la utilidad de los instrumentos diseñados por Mejoredu, incluidas las nuevas evaluaciones. Muestra de ello son las más de 400 mil visitas a la página de la Comisión. Explicó que los instrumentos de la Evaluación Diagnóstica de los Aprendizajes de las y los Alumnos de Educación Básica correspondientes al ciclo escolar 2024-2025, fueron desarrollados en colaboración con la SEP, para garantizar que respondieran tanto al Modelo de Evaluación Diagnóstica, Formativa e Integral (MEDFI) como al enfoque pedagógico de la NEM, al igual que a los contenidos del plan y programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria vigentes. Dijo que la aplicación de esta prueba diagnóstica es voluntaria tal como se establece en los Lineamientos Específicos para la realización de la Evaluación Diagnóstica de los Aprendizajes de las Alumnas y los Alumnos de Educación Básica correspondiente al ciclo escolar 2024-2025. En Mejoredu confiamos en su autonomía de gestión y en el compromiso tanto de las autoridades educativas de las entidades, como de los docentes, supervisores, directivos y apoyos técnico-pedagógicos.

KAMALA HARRIS; PROPONE INCENTIVOS FISCALES Y MEDIDAS PARA ALIVIAR LOS COSTOS DE VIDA.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris ha anunciado propuestas económicas destinadas a reducir los costos de vida para los estadunidenses de clase media y baja e impulsar la economía en general mediante el uso de incentivos fiscales y otros cambios fiscales. Algunas de sus ideas se basan en asuntos pendientes en la agenda económica del presidente Joe Biden. Harris prometió nuevos créditos fiscales para estimular más fabricación nacional e invertir en sectores que definirán el próximo siglo, incluyendo biofabricación, aeroespacial, inteligencia artificial, computación cuántica y blockchain, energía nuclear avanzada y baterías. Harris anunció nuevas inversiones en investigación tecnológica básica de los Estados Unidos, a través de la Fundación Nacional de Ciencias, los Laboratorios Nacionales del Departamento de Energía y otras instituciones. Anunció planes para reducir la burocracia para acelerar la construcción de nuevas infraestructuras, proyectos industriales, utilizar la Ley de Producción de Defensa y otras herramientas para aumentar la capacidad de los Estados Unidos para procesar minerales cítricos y reducir la dependencia de los suministros de China. Harris se ha hecho eco de la promesa de Biden de no aumentar los impuestos a los hogares que ganan menos de 400 mil dólares al año. Ella ha respaldado silenciosamente la mayoría de los casi 5 billones de dólares en aumentos de impuestos durante una década en la propuesta de presupuesto fiscal 2025 de Biden, que aumentaría la tasa máxima del impuesto sobre la renta del 37 por ciento al 39.6%. Harris ha propuesto aumentar la tasa del impuesto de sociedades al 28 por ciento, revirtiendo parcialmente la ley tributaria de 2017 del expresidente y rival republicano Donald Trump, que redujo las tasas impositivas de las empresas del 35% al 21%. Harris ha mantenido la propuesta de Biden de restaurar permanentemente un aumento de un año de la era COVID-19 en el Crédito Tributario por Hijo de hasta 3 mil 600 dólares por niño desde los 2 mil dólares actuales, que está previsto que baje a mil dólares después de 2025. Harris tiene planes detallados para estimular nuevas construcciones y reducir costos para inquilinos y compradores de viviendas, en gran parte a través de incentivos fiscales. Harris propone un fondo de innovación de 40 mil millones de dólares para alentar a los gobiernos locales a construir casas más asequibles, duplicando una propuesta presupuestaria de Biden que otorgaría subvenciones competitivas a los gobiernos locales que demuestren que pueden obtener resultados. Cuidado de los niños. Mi plan es que ninguna familia, ninguna familia trabajadora, deba pagar más del 7% de sus ingresos familiares en el cuidado de niños. Los padres estadunidenses están pagando actualmente hasta el 19.3 por ciento, del ingreso familiar medio por niño para el cuidado, muestran las cifras del Departamento de Trabajo. La cifra del 7 por ciento se hace eco de la Beca en Bloque de Cuidado y Desarrollo Infantil, un programa que Harris ha promocionado que actualmente apoya a alrededor de un millón de niños en familias de bajos ingresos. La campaña de Harris no ha detallado cómo funcionaría el plan de cuidado infantil.

