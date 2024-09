La plataforma de streaming, MAX, lanzó el primer tráiler de la segunda temporada de The Last of Us.

Este jueves 26 de septiembre, en el marco de la celebración del día de The Last of Us, el servicio de streaming propiedad de Warner Bros. Discovery, MAX, decidió celebrar con bombos y platillos, el día, esto tras compartir con sus usuarios y fans de la exitosa serie basada en el videojuego desarrollado por Naughty Dog para las consolas PlayStation, el primer tráiler de la segunda temporada de The Last of Us.

El avance de 1:57 min nos muestra la emotiva interpretación de Take on Me dé Ellie a Dina, el encuentro de Abby con los infectados a las afueras de Jackson y la tensa situación que tendrán Ellie y Joel.

De igual manera, se aprecia a los Serafitas, la peligrosa secta religiosa de Seattle, que estará presente desde esta temporada y no desde la tercera, como se había especulado, punto importante para abarcar todo el viaje tanto de Ellie como de Abby.

“Tras cinco años de paz luego de los eventos de la primera temporada, el pasado colectivo de Joel y Ellie los alcanza, arrastrándolos a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás”, expresa la sinopsis

¿Cuándo se estrena la segunda temporada?

Dicha entrega, que estará conformada por siete capítulos, llegará a las pantallas en 2025, en una fecha todavía por determinar.

El elenco que estará incluido en esta temporada, que tomará como punto de partida la secuela lanzada en 2020, incluye a Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy y Rutina Wesley como María.

El nuevo elenco previamente anunciado incluye a Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramirez como Manny y Jeffrey Wright como Isaac. Catherine O’Hara será estrella invitada.

CSAS