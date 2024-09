¡Brutal y sangriento! Liberan el primer tráiler de ‘Ballerina’, el spin-off de ‘John Wick’ que será protagonizado por Ana de Armas.

Este jueves, a través de las redes sociales de la compañía de producción cinematográfica canadiense-estadounidense, Lionsgate, se lanzó el primer tráiler de “Ballerina”, el primer spin-off del mundo del asesino a sueldo retirado, John Wick, el cual será protagonizado por la cubana-española Ana de Armas.

En el clip de 2:24 min, el cual inicia mostrando una caja de música que toca “Para Elisa” de Beethoven, mientras una muñeca de una bailarina gira sobre sí misma hasta que acaba la cuerda del artefacto, se aprecia a una pequeña sosteniendo dicha cajita musical.

En otra escena, dicha pequeña, quien queda huérfana, se vuelve bailarina de ballet, pero no cualquiera, sino una sanguinaria, que tiene que ejecutar una rotunda venganza contra los asesinos de su familia.

Lo que ha sorprendido de este personaje es que será Ana de Armas quien dé vida a la bailarina que vimos en John Wick 3: Parabellum cuando el personaje de Keanu Reeves busca la ayuda de la Directora (Anjelica Huston), pero, por desgracia, el ayudar a Baba Yaga hizo que el ballet de la Ruska Roma sufriese un brutal asalto de las fuerzas de la Alta Mesa.

Eve, el nombre de la bailarina que interpretó Unity Phelan en 2019 y que ahora encarna Ana de Armas, sobrevive al ataque, pero no así su “familia”, por lo que iniciará una venganza salvaje contra quienes le arrebataron a sus seres queridos.

¿Cuándo se estrenará el spin-off y quienes conforman el reparto?

La película es dirigida por Len Wiseman, escrita por Shay Hatten, además de Ana de Armas, el elenco incluye a Norman Reedus, Anjelica Huston, Ian McShane, Keanu Reeves, Catalina Sandino Moreno, Lance Reddick, Gabriel Byrne, Anne Parillaud, Abraham Popoola, Caleb Spillyards, Marc Cram, David Castaneda y Sharon Duncan-Brewster.

La película se habría estrenado este año, pero Lionsgate la retrasó hasta el próximo verano, por lo que habrá que esperar para que Ballerina demuestre que John Wick no es el único del que hay que tener miedo.

Care to dance? From the World of John Wick: Ballerina – coming soon.#BallerinaMovie pic.twitter.com/MCzjNv78Jz

— Ballerina (@ballerinamovie) September 26, 2024