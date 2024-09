Robocop, el famoso cyborg de los años 80, regresa en formato de serie por parte de Amazon Prime Video.

La serie plantea ser un “remake” de la tan aclamada película de 1987, dirigida por el neerlandés Paul Verhoeven. La dirección del nuevo programa estará a cargo de Peter Ocko (escritor de The Office), quién también se desempeñará como guionista de la misma.

De acuerdo con Variety, la serie se encuentra en etapa de planeación y por el momento se desconoce la fecha del estreno, así como también del elenco.

Por el momento se sabe que la serie será un remake de la primera entrega, en donde nos traerá de vuelta al oficial de policía Alex Murphy como el cyborg futurista.

Si bien la franquicia tuvo un mal reinicio en 2014, ahora que Amazon ha comprado los derechos de MGM, muchos fanáticos e involucrados en el medio depositan la fe a la productora para realizar el proyecto y reivindicarlo.

The #Robocop TV series in development at Amazon is starting to take shape.

Peter Ocko has boarded the project to serve as writer, executive producer and showrunner. Additionally, James Wan is set to executive produce under his Atomic Monster banner. https://t.co/Zteomt2oRv

— Variety (@Variety) September 25, 2024