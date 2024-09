Este miércoles se llevó a cabo una manifestación al exterior del Tec de Monterrey, sobre la Vía Atlixcáyotl en Puebla, en la que alumnas, maestras y padres de familia denunciaron por violencia y acoso sexual al director de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño, Omar “N”.

Al mismo tiempo, denunciaron al profesor de tiempo completo Álvaro “N”, por este tipo de violencia en contra de las alumnas. Los manifestantes afirman que ambos profesores se encuentran “protegidos” por la institución.

Asimismo, exigieron justicia para la maestra Mericia, quien presumen fue despedida del Tec injustificadamente por denunciar el acoso sistémico hacia ella. por parte de Álvaro “N”.

Te podría interesar: Con tiro de gracia asesinan a dos mujeres en Santa Catarina

La mujer, quien prefirió mantener su apellido en anónimo al igual que su rostro en la protesta, aseguró que durante su despido sufrió violencia y, afirmó, que la institución era “cómplice” de estos dos hombres que forman parte del grupo docente.

Durante la protesta, Mericia informó que el día que fue destituida de su cargo, la sacaron de la clase.

“Mientras daba mi clase de apreciación del arte, fui sacada por parte del director del departamento, Omar “N”, me llevaron a un cuarto donde no me dejaron salir, me privaron de mi libertad, de atención médica y finalmente me obligaron a firmar una renuncia”, detalló la maestra, quien además denunció que sufría acoso por Álvaro “N”, quien, declaró, también se encargaba de acosar a las alumnas de esta facultad.