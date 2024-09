“Después de 4 años vuelvo a una pasarela, pero esta vez con mi prótesis”, dice la modelo colombiana, Daniela Álvarez, después de desfilar en una pasarela de L´Oreal París, usando orgullosamente su prótesis en la pierna izquierda.

Hace ya 4 años de que Miss Colombia 2011-2012, Daniela Álvarez perdiera su pierna izquierda, debido a complicaciones en el quirófano, pues de acuerdo a estudios y sus propias palabras, se le había detectado un tumor en el abdomen.

“Yo entré a un quirófano para una cirugía que iba a tardar un par de horas y terminaron siendo 18. Mis pulmones y mi corazón estuvieron a punto de colapsar”.

Pero, ¿de qué cirugía estoy hablando cuando la mayoría piensa que solamente fue la amputación de mi pierna izquierda? Todo empezó por el diagnóstico de un tumor que me apareció en la parte posterior de mi abdomen. Y en esa cirugía se desencadenaron cuatro cirugías más”, dijo la modelo antes de ahondar en la serie de situaciones que se le presentaron. “Pero hubo muchísimas complicaciones porque se me produjo una isquemia, no tuve sensibilidad en mis piernas, tuve los dos pies caídos. Además de eso, el dolor era 10 de 10, incontrolable, no había anestesia que funcionara. También tuve una parálisis intestinal, ahogamiento, úlceras de presión en todos mis glúteos, no me podía ni mover. Y finalmente, una gangrena isquémica que terminó en la amputación de mi pierna”, dijo Daniela en un video compartido en su perfil de Instagram.