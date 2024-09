El pasado martes 24 de septiembre, un hombre destrosó una escultura de activista y artista chino Ai Weiwei en la inauguración de una exhibición suya en Bolonia, al norte de Italia, mismo que fue calificado como un acto de bandalismo irresponsable y sin sentido.

Esto fue en la exposición titulada ¿Quién soy?, en el Palazzo Fava de Bolonia el sábado, se trataba de la escultura “Cubo de Porcelana”, misma que fue destrozada dejándola hecha pedazos.

En el video se puede observar la sala de, llena de asistentes al mismo y contemplando las piezas exhibidas, cuando un hombre de 57 quien se autodenominó como artista y quien ya es conocido por realizar este tipo de ataques, se posicionó detrás del cubo para aventarlo, causando que se destrozara la pieza, ante mirada de todos, algunos hombres accionaron para someter al sujeto.

🚨⚡Serial vandal destroys porcelain sculpture at Italian art show opening

Vaclav Pisvejc destroyed the Ai Weiwei sculpture during the opening of the artist’s exhibition in Bologna.

The 57-year-old was arrested after being stopped by museum security. pic.twitter.com/v9bJa0oem0

— RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) September 24, 2024