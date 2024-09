La guerra que sostiene Israel en contra de Hamas ha “complicado” la revisión de la extradición de Tomás Zerón a México.

Así lo dio a conocer el Gobierno de México en el Tercer Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), en el que se reportó que:

“El Gobierno de Israel, quienes señalaron que han concluido con la revisión de la información remitida, reiterando su disposición para colaborar con las autoridades mexicanas; sin embargo, al encontrarse en guerra se ha complicado”. Te podría interesar: AMLO acusa, de nuevo, que hay “intereses” contra el Caso Ayotzinapa

En el documento, la Covaj indica que tenía conocimiento de lo anterior desde el 21 de agosto, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores reportó la situación de Zerón de Lucio en “Reunión de seguimiento entre Gobernación, Fiscalía General de la República y Relaciones Exteriores en la que se revisó el estatus de los procesos de extradición solicitados a Israel”.

El reporte de cancillería que recién se da a conocer, se dio a 19 días de que López Obrador le pidiera desde una Mañanera a Tel Aviv que dejará de proteger al exfuncionario federal:

“Está involucrado en hechos de tortura, y ningún país, ningún gobierno, puede brindar protección a torturadores. Israel no puede, el Gobierno de Israel no puede, no debe, mantener bajo ninguna consideración protegida a Zerón, porque se habla de que lo protegen y eso (…) lo debe aclarar el Gobierno de Israel, porque estaba vinculado a proveedores de armas y equipos”.

Antes (4 de abril) el mandatario saliente acusó que el Gobierno de Israel respaldaba al excolaborador del expresidente Enrique Peña Nieto; además, también arremetió contra el Poder Judicial:

“Nos importa mucho lo de (la extradición) de Zerón, porque no ha avanzado, se nota claramente que hay protección (…) Pues del Gobierno de Israel”.

Te podría interesar: Revela archivo desclasificado sospechas de EU sobre Bartlett por la muerte de Kiki Camarena

Ese día, López Obrador elevó sus reproches a la administración Israelí por partida doble al criticar a su Gobierno y al Poder Judicial, al acusar a este último de aún no emitir un fallo sobre la solicitud de extradición en contra del extitular de la Agencia de Investigación Criminal: “He enviado dos cartas a dos (primeros) ministros, al que está actualmente y al anterior, y no ha habido respuesta, nos dijeron que en diciembre iba a haber el fallo y no ha habido”.

En octubre, López Obrador acusó que entre varias autoridades habrían acordado que el exfuncionario de Enrique Peña Nieto huyera a Medio Oriente:

“Entre todos ellos -¿a quién se refiere?- ¡Ah, no! Estamos investigando, pero sin duda hubo protección, como la vía para el Fiscal, para el Procurador -Murillo Karam- y lo que les estoy diciendo, es gravísimo”.

Tomás Zerón de Lucio, quien fuera titular de la AIC es uno de los principales señalados de la creación de la llamada “Verdad Histórica” de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos.

Zerón de Lucio fue uno de los principales encargados de las diligencias de la desaparición de los jóvenes la noche del 26 al 27 de septiembre de hace 9 años.

La administración de López Obrador lo acusa de ser uno de los funcionarios de la época en participar en la fabricación de la versión de que los 43 jóvenes fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula, relato que habría sido elaborado con base en torturas.

Una vez que la Fiscalía General de la República (FGR) comenzó las pesquisas en su contra, Tomás Zerón huyó de México a Israel, vía Canadá.

El Gobierno de López Obrador ha intentado extraditarlo y para ello ha enviado 2 cartas en las que pide que se le envíe a México, a quien considera “un torturador”.

La declaración de ese día del Presidente se dio a menos de una semana de que el Poder Judicial de Israel fallara a favor de la extradición de Andrés Roemer, la cual puede ser apelada en lo que resta de este mes por el exdiplomático señalado de presunto abuso sexual en México.

MSA