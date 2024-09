Embajada de EU reprograma citas para visa por manifestación

La Embajada de Estados Unidos en México reprogramó las citas de este 26 de septiembre para obtener la visa de entrada a su país, para el 9 de octubre.

En su cuenta en “X”, la sede diplomática explica que la razón es por “una manifestación”.

Entre las protestas que se producirán este jueves la más importante será la de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa al cumplirse 10 años de la desaparición de 43 de sus compañeros ocurrida en la noche del 26 de septiembre de 2014.

“Si tiene una cita de visa en la Ciudad de México el 26 de septiembre, ésta se ha reprogramado automáticamente para el 9 de octubre debido a una manifestación”, indicó la Embajada.

Pidió a quienes necesiten reprogramar su cita para otro día, visite https://ais.usvisa-info.com o entre en contacto con la Embajada en https://usembmx.com/ContactoVisas

If you have a visa appointment in Mexico City on September 26, it has been automatically rescheduled for October 9 due to a demonstration.

If you need to reschedule for another day, visit https://t.co/ly3fgObRmw. Contact us: https://t.co/eiiBb4M6GJ pic.twitter.com/gUTUuEHtIr

September 25, 2024