Discute el Senado reforma constitucional para pasar GN al Ejército

El Senado de la República discute esta madrugada la reforma que permite el pase de la Guardia Nacional al Ejército.

Los senadores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de Movimiento Ciudadano (MC), acusaron que este cambio en la estructura de la GN se trata de una “militarización” del país, sin embargo, los senadores de Morena, PT y PVEM argumentaron que esta corporación seguirá siendo civil.

“Esta estrategia que consiste en militarizar la seguridad pública ha sido un absoluto fracaso en nuestro país; el mejor termómetro para medir la violencia son los homicidios dolosos, porque prácticamente no hay cifra negra, porque los homicidios prácticamente siempre se denuncian”, acusó el senador del PAN, Ricardo Anaya.

En tanto, la senadora de Morena, señaló que “el debate no es si estamos militarizando o no el país que, aunque no es una discusión menor y ustedes saben que faltan a la verdad con esa narrativa, la discusión que el pueblo de México espera y necesita es dar respuestas a una tarea que es de todas y de todos los actores políticos de este país”, refirió.

Durante el debate, el ex priista y actual senador de Morena, Alejandro Murat pidió complementar las fortalezas de disciplina militar con la formación policial, “y aprovechemos lo que ya se demostró en la Ciudad de México, qué sí se puede, que sí se pudo y que vamos a poder, porque amigas y amigos senadores y senadores, hay que entender que cuando los tiempos cambian, hay que cambiar con ellos”.

Al presentar una moción suspensiva, la senadora del PRI, Cynthia López, recordó que los legisladores de su partido votaron en 2019 a favor de la creación de la Guardia Nacional para fortalecer las tareas de seguridad, dejando con ello a “muchos” los policías federales en la vulnerabilidad.

“Y en estos seis años no han tenido ascensos, no han recibido las mismas prestaciones, han sido discriminados desde el momento que se les da el bono de oportunidad a los militares cuando los cambian de adscripción para realizar labores de seguridad y a los que vienen de la otrora Policía Federal no se les ha hecho ascensos, no se les ha apoyado con las familias. Han sido discriminados, cuando hacen las mismas tareas”.

El senador del PRI, Miguel Riquelme, le recordó al expanista y actual senador de Morena, Javier Corral que como gobernador de Chihuahua corrió a la Guardia Nacional de Chihuahua, “el cambio de discurso no le va, lo escuchamos con un discurso federalista y ahora justifica la militarización del país”, reprochó.

Sin embargo, el senador Corral negó que haya despedido a la GN de la entidad; no obstante, Riquelme le informó que existe un comunicado del gobierno de Chihuahua donde informa que Javier Corral propuso al presidente Andrés Manuel López Obrador, “sacar a la Guardia Nacional de las presas”.

La discusión del dictamen continúa y se perfila que alrededor de las 04:00 de la mañana se apruebe en lo general el dictamen y continúe la discusión de las reservas.

LEO