El presidente Andrés Manuel López Obrador no se retirará de inmediato… se tomará unos días en la CDMX para “aclimatarse” antes de irse a su finca en Palenque, Chiapas.

En su Mañanera de este miércoles, el mandatario mexicano tocó el tema de su retiro para “aguarle la fiesta” a quienes planean esperarlo a las afueras de “La Chingada” para darle la bienvenida el próximo martes, luego de entregarle la Banda Presidencial a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum:

“Me enteré de que me van a esperar en Palenque, pues saben qué, no voy a llegar a Palenque, no me voy a ir a Palenque, me voy a aclimatar unos días aquí y ya de aquí me voy para que no estén esperando y digan no llegó; me voy a aclimatar aquí unos días”.

A la par que fue ambiguo con respecto a cuándo y cómo viajará al Sureste del país: “2 días después, 3 días después, una semana después…”.

El mandatario saliente detalló que aún vive en Palacio Nacional y que está en el proceso de su mudanza además de que, a partir de la noche del lunes ya no dormirá en la sede del Ejecutivo Federal ya que, a la medianoche de ese día termina su mandato y comienza el sexenio de Sheinbaum Pardo.

Mientras que, con respecto a su última Mañanera, dijo que no habrá preguntas, que él dará un informe final de 10 minutos y después de un número musical, desayunará con los periodistas que han cubierto sus conferencias a lo largo de su mandato, entre quienes rifará su reloj.

Después develará su retrato que estará en la Galería de Presidentes de Palacio Nacional; más tarde, tendrá una comida con mandatarios de otras naciones que han sido invitados a la ceremonia de toma de posesión.

LDAV