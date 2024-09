El presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló que la persona que lo agredió en Veracruz lanzando una botella es un abogado ligado a la corrupción en el Poder Judicial. López Obrador reconoció que se avanzó en materia de combate a la corrupción, aunque todavía falta. Y aprovechando el tema, el mandatario expuso que quien ha sido señalado como quien le aventó una botella de agua en Veracruz, seguramente está ligado a la corrupción en el Poder Judicial. Resultó que uno de los que me tiro una botella de agua es un abogado seguramente vinculado a la red de traficantes de influencia en el Poder Judicial, jueces, ahí en Veracruz. Y como ejemplo de esta corrupción López Obrador narró que fueron los abogados vinculados a jueces veracruzanos quienes permitieron la construcción de un edificio irregular en el Puerto, un lugar histórico del país. Pues por eso están tan enojados y lo lamento. Ojalá y se serenen. Ahí autorizaron no se cuantos pisos, pero estamos hablando del centro histórico de Veracruz, muy cercano al Puerto, esto es el adefesio, una construcción de mal gusto en uno de los lugares históricos y más bellos de México.

TOMA DE POSESION CLAUDIA SHEINBAUM; EU ENVIARA UNA DELEGACION, ESPAÑA NO ACUDIRA

Una delegación especial acompañará a la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de México el próximo 1 de octubre. La Casa Blanca anunció que la misión estará integrada por el embajador Ken Salazar y los secretarios del Departamento de Salud y servicios Humanos, Xavier Becerra, y de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas. Liz Sherwood-Randall, asistente del presidente y asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y Carlos Elizondo, asistente Adjunto del presidente. También los acompañarán Isabel Casillas Guzmán, administradora de la Agencia Federal de Pequeños Negocios, el senador Chris Murphy, la representante y presidenta del Grupo Hispano del Congreso, Nanette Barragán y la alcaldesa de Tucson, Arizona, Regina Romero. España informó que no enviará a ningún representante para participar en dicho evento al considerar inaceptable la exclusión del rey Felipe VI. El Ministerio español de Asuntos Exteriores anunció que el Gobierno de España considera inaceptable la exclusión de S.M. el Rey de la invitación a la toma de posesión de la presidenta electa de México.

CLAUDIA SHEINBAUM; AMLO NO SE VA DEL CORAZÓN DEL PUEBLO

La presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, se despide del presidente López Obrador a una semana de ceder el cargo. Andrés Manuel López Obrador está a pocos días de terminar con su mandato, por lo que los gobernadores del país, en especial los militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) han comenzado a dedicar despedidas para quien impulsó la denominada Cuarta Transformación; esta vez la presidenta electa, Claudia Sheinbaum dirigio unas emotivas palabras de despedida a López Obrador. Claudia Sheinbaum explica cómo fue para ella el haber acompañado al López Obrador a lo largo de su sexenio y, haber sido parte también de la lucha que AMLO emprendió para ser titular del Poder Ejecutivo. La presidenta electa remarca el hecho de que, el arribo del morenista a la presidencia es, desde este momento, parte fundamental de la historia de nuestro país. Es nuestra historia, no podría ser diferente, tenemos que decirlo porque si no, no seríamos nosotros mismos. No puedes dejar de ser quién eres. Sheinbaum Pardo destaca que, lo que se ha visto del morenista desde la fecha en que llega al poder y hasta el momento, no es más que un simple reflejo de un gobierno humanista, por lo cual ella, subrayó que si bien el tabasqueño se aleja de la vida pública y la política en general, no lo hace del corazón de la ciudadanía. El presidente se retira de la vida pública, pero no se va del corazón del pueblo de México, además tenemos su legado. Esto que hemos visto en el presidente, es algo que además se traduce en su política, su decisión y su voluntad. Es un político extraordinario. Han sido momentos de mucha cercanía. De hecho, he estado escribiendo y hay momentos que escribo y se me salen las lágrimas porque ha sido muy emotivo. De cara al 1 de octubre cuando ella recibirá la banda presidencial de manos de Ifigenia Martinez, Claudia Sheinbaum Pardo concluye que con el hecho de que el legado del presiente López Obrador será lo que permanezca, aún cuando él ha sido enfático en que su jubilación lo mantendrá alejado de todo y de todos. Siempre será un honor servir, estar y luchar junto a Lopez Obrador. Aquí seguiremos defendiendo firmemente a la Cuarta Transformación de México; “¡Amor con amor se paga! ¡Gracias presidente!”; “Y estaremos de su lado en esta nueva época de cambio mientras no traicione al pueblo mexicano”; “Es profundamente hermoso lo que estamos viviendo” o “Se me desborda la emoción de haber vivido los tiempos de un gran líder”.

PRESIDENTE DEL SENADO GERARDO FERNADEZ NOROÑA; MESA DIRECTIVA REALIZO TRES SESIONES PLENARIAS EL DIA DE AYER

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, informo que se acordó realizar dos sesiones ordinarias y, en su caso, una tercera plenaria ayer martes; en la primera se dio trámite de primera lectura a los dictámenes sobre la Guardia Nacional, pueblos indígenas y afromexicanos. En esta plenaria también se aprobo el dictamen para autorizar la salida de elementos del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos para participar en un ejercicio de adiestramiento en Reino Unido. También se emitio un pronunciamiento de la Mesa Directiva sobre el impuesto al acero mexicano en Estados Unidos, y otro sobre el abuso sexual y la violencia infantil. Se presento una ronda de iniciativas de senadoras y senadores de los diferentes Grupos Parlamentarios. En la sesión vespertina, que se llevo a cabo a las 16:30 horas, el pleno abordo la reforma al artículo 2 de la Constitución Política, cuyo objetivo es garantizar de manera integral los derechos de los pueblos y comunidades originarias. La Mesa Directiva prevé una tercera sesión ordinaria, que de confirmarse se llevaría a cabo a las 21:30 horas, para discutir y, en su caso, aprobar la reforma constitucional sobre la Guardia Nacional.

DIPUTADO RICARDO MONREAL; ESTA SEMANA LA CÁMARA DE DIPUTADOS APROBARÁ REFORMAS CONSTITUCIONALES MUY IMPORTANTES, EN DONDE NO VEO OBJECIÓN NI OPOSICIÓN

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, expresó que las dos reformas constitucionales que se pretenden aprobar en el Pleno estos dias son muy importantes, por lo que no ve objeción ni oposición a las mismas. Indicó que se tendrá la discusión y, en su caso, la aprobación de una reforma constitucional importante producto de una larga lucha histórica de la clase trabajadora que incorpora que en la fijación anual o en la revisión de los salarios mínimos nunca estarían por debajo de los 249 pesos diarios en las zonas libre de frontera norte y de 374 pesos diarios. Nunca estarían por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia. Este es el fundamento: ni en zonas libres ni en la frontera. Todos estarían siempre subiendo, incrementando por encima de la inflación. Mencionó que también, en el artículo 123, que van a modificar, se establece que el salario mensual de las maestras, los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de las Fuerza Armada permanente, médicos y enfermeras su salario mensual no puede ser inferior al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ricardo Monreal subrayó que para hoy miércoles se tendrá una reforma muy importante constitucional que indica que el Estado otorgará un apoyo económico mensual de al menos un salario mínimo a los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad. Detalló que inicia la Glosa del VI Informe de Gobierno que el titular del Ejecutivo Federal remitió el pasado 1 de septiembre, con las materias de políticas interior y exterior, y para hoy miércoles se abordarán los relativos a las políticas social y económica. Subrayó que la reunión de la Jucopo fue amable, agradable y en la que se sostuvieron acuerdos para las rondas, para las intervenciones y todos los temas propios de la sesion. Está todo bien, tranquilo y caminando en la Cámara de Diputados.

SENADORA ERNESTINA GODOY; AVANZA EN COMISIONES REFORMA QUE RECONOCE DERECHOS DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS

La senadora Ernestina Godoy Ramos, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, dio a conocer que por unanimidad, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos aprobaron la reforma que reconoce a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Senadoras y senadores de los órganos legislativos avalaron, con 33 votos y sin cambios, la minuta que modifica diversos artículos de la Constitución Política, enviada por la Cámara de Diputados al Senado de la República. La legisladora destacó que el texto incluye las propuestas de representantes de este sector de la población y cuenta con el respaldo de 630 mil 986 firmas de autoridades y ciudadanos recabadas en asambleas generales comunitarias. Ha sido un largo y exhaustivo proceso nacional de construcción colectiva; entre 2019 y 2021 participaron más de 40 mil personas, 21 mil 300 de ellas fueron autoridades legítimas de los pueblos originarios que contribuyeron con sus propuestas. Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, subrayó que el dictamen salda una deuda histórica con la protección de la identidad cultural, modos de vida, expresiones espirituales y biodiversidad que integran el patrimonio de los pueblos originarios. Además, refuerza el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a participar de manera efectiva, con igualdad sustantiva, en la toma de decisiones para el desarrollo de las comunidades. Edith López Hernández, de Morena, enfatizó que se trata de una reforma integral para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, sobre todo, reconocer su capacidad de toma de decisiones con pleno respeto a su cultura e identidad. Del PAN, Ricardo Anaya Cortés dijo que luego de la aprobación del proyecto de decreto es necesario dar paso a una serie de acciones dirigidas a alcanzar la igualdad sustantiva de los pueblos indígenas y afromexicanos, porque si queremos cambiar la realidad, nos tenemos que hacer cargo de su implementación. Por el PRI, Néstor Camarillo Medina consideró fundamental que las comunidades originarias sean consultadas sobre cualquier decisión que afecte la posesión de sus tierras y sus formas de vida. Sólo podrán construir un futuro, agregó, cuando sus intereses sean una prioridad. Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, afirmó que la reforma constitucional tiene una voluntad noble y presenta mejoras en el reconocimiento de los derechos de grupos históricamente vulnerados; sin embargo, subrayó que el Ejecutivo debe acompañar el proyecto con políticas públicas que permitan una implementación exitosa de la reforma. Luis Alfonso Silva Romo, del PVEM, manifestó que, además de reconocer sus derechos e identidad, brindará a las comunidades herramientas para que se conviertan en actores relevantes de la vida pública del país. Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT, subrayó que en este sexenio se destinaron montos históricos de recursos públicos, que pasaron de 80 millones de pesos en 2018 a 141 millones de pesos en 2023, es decir, en tan sólo cinco años se incrementó en 75 por ciento el gasto federal para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas. Ernestina Godoy explicó que a lo largo de la reunión se recibieron los votos particulares de Pablo Guillermo Angulo Briceño y Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, mismos que se integrarán al expediente y se remitirán a la Mesa Directiva, junto con el dictamen y las reservas que se discutirán en el pleno del Senado.

ALEJANDRO MORENO; SENADORES DEL PRI VOTARÁN UNIDOS EN CONTRA DE INCORPORAR LA GUARDIA NACIONAL A SEDENA

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, anunció que el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado ejercerá un voto cohesionado, unánime y unificado de sus 15 integrantes en contra de la adscripción de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Acompañado por el Coordinador Manuel Añorve y los legisladores que conforman la bancada en la Cámara Alta, dijo que el gobierno que concluye deja más de 200 mil muertes violentas y no se ha cumplido con los apoyos para fortalecer las policías estatales y municipales. Aseguró que el PRI ha demostrado que somos un partido y un Grupo Parlamentario confiable. Somos confiables como partido opositor y generamos credibilidad. El senador y dirigente nacional advirtió que no hay cosa que nos importe más que la seguridad de las familias mexicanas, por lo que lamentó que no exista estrategia ni propuesta para mejorar la seguridad pública. El Coordinador parlamentario, Manuel Añorve, dejó en claro que al igual que todas las senadoras y los senadores del PRI, votará en contra de la militarización del país, el Presidente Alejandro Moreno recordó que la iniciativa sobre la Guardia Nacional fue votada en contra por los diputados federales del PRI. Consideró que se ha abusado del uso de las Fuerzas Armadas para tareas que no les corresponden. En el PRI tenemos un profundo respeto y reconocimiento por las Fuerzas Armadas. Agregó, que desde el oficialismo están confundiendo la seguridad pública con las tareas de seguridad nacional. Expuso, que no existe voluntad para brindar solución a la seguridad de las familias mexicanas. El Presidente del CEN del PRI denunció que, como ocurrió en el caso de la reforma al Poder Judicial de la Federación, se han registrado presiones del oficialismo hacia los legisladores de oposición para que voten a favor de la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena.

DIPUTADO FEDERICO DÖRINEL; PAN CON CONDICIONES PARA GANAR DEBATES Y PLANTEAR UNA AGENDA LEGISLATIVA CON AMPLIO SENTIDO SOCIAL Y NO POLÍTICO

El diputado Federico Döring Casar (PAN) aseguró que la verdadera resistencia al poder es el PAN, y desde San Lázaro hay condiciones para ganar debates y plantear una agenda legislativa con amplio sentido social y no político. Aseveró que México espera tres años más de lo mismo, de mentiras y demagogia populista corriente bajo la dirigencia de Luisa María Alcalde Luján y Andrés Manuel López Beltrán, en Morena. Morena es el partido más opaco, el de las imposiciones del orgullo del nepotismo y cómplice del huachicol prodigando abrazos al crimen organizado. Comentó que la llegada de Luisa María Alcalde Luján y de Andrés Manuel López Beltrán a la dirigencia de Morena significa que no hay reglas en la 4T y son unas cuantas familias las que deciden el control y destino del partido de Andrés Manuel López Obrador. Döring Casar recordó que las hermanas Luisa María y Bertha Alcalde Luján aún no han podido aclarar la situación de corrupción en la que fueron exhibidas por ser dueñas y habitar un edificio irregular en la colonia Roma. Ahí está el cártel inmobiliario de Morena y son corruptos sus militantes. No se diga de Andy, quien ha hecho negocios a costa del gobierno de López Obrador en proyectos de alto impacto. Están los contratos y las adjudicaciones en el Tren Maya, en Dos Bocas y otras de menor impacto, pero que son solapadas por gobernadores y presidentes municipales de la 4T en todo el país. El diputado panista recalcó que no hay moral, no hay honestidad y la regla básica para trascender en Morena es ser corrupto y opaco.

XI JINPING, VLADÍMIR PUTIN, Y NICOLÁS MADURO; NO ASISTIERON ESTE AÑO A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU

La semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU comenzo el martes y reunio en Nueva York a mandatarios de los cinco continentes, entre las ausencias más notables estan las de los presidentes de China, Xi Jinping; Rusia, Vladímir Putin, y Venezuela, Nicolás Maduro. Ninguno de los tres tiene por costumbre asistir a este foro diplomático mundial y suelen dejar que sean los ministros de Exteriores de sus respectivos países los que tomen la palabra en la Asamblea, normalmente a partir de mañana jueves, una vez que han intervenido los jefes de Estado o de Gobierno. En el caso de Putin, pesa sobre él una orden de arresto internacional emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) en marzo de 2023, que le han hecho restringir sus desplazamientos a países vecinos y amigos, el más reciente, Mongolia, donde no se arriesga a ser detenido.

Facebook Héctor Muñoz

X @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz