Durante su conferencia en la “Microsoft AI Tour 2024” de la Ciudad de México, el CEO de Microsoft, Satya Nadella, anunció una mega inversión de 1,300 millones de dólares en nuestro país durante los próximos tres años para el desarrollo de infraestructura para Inteligencia Artificial (IA).

De acuerdo con el anuncio de esta nueva inversión, la cual fue presumida como un logro que “reafirma su compromiso con el país”, se tiene como objetivo mejorar la infraestructura de Inteligencia Artificial y promover habilidades digitales, esto gracias a la “Iniciativa Nacional de Habilidades en Inteligencia Artificial”.

Este importante anuncio no solo vendrá acompañado de la inyección de un gran capital, sino también buscará la democratización de esta clase de tecnología y su implementación en las pequeñas y medianas empresas que hay en nuestro país (PyMES).

“Estamos entrando en una nueva era de IA con la promesa de crear crecimiento económico inclusivo y oportunidades en todos los roles, industrias y países, incluido México (…) Nuestras inversiones en infraestructura de IA y capacitación en México ayudarán a garantizar que las personas y las organizaciones de todo el país obtengan los beneficios de este cambio tecnológico”, detalló Satya Nadella, presidente y CEO de Microsoft.

A través de acuerdos con diversas empresas, así como organismos educativos, la compañía estadounidense busca también capacitar a cerca de cinco millones de personas dentro de los próximos tres años en temas relacionados con IA e infraestructuras de la Nube.

“Hoy, al anunciar esta inversión, Microsoft reafirma su confianza y compromiso con México, apoyando el crecimiento económico inclusivo en el país. Ya hemos compartido esta iniciativa con el próximo Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para contar con su respaldo y maximizar el impacto en el país”, concluyó el directivo.

It’s great to be back in Mexico City, where the new investments we’re making in AI infrastructure and skilling will help ensure people and organizations across Mexico realize the benefits of this technology shift. https://t.co/4CBcP17VEv

— Satya Nadella (@satyanadella) September 24, 2024