Saúl Monreal, senador de Morena, aseguró que su partido hará valer en la elección de los candidatos a jueces, magistrados y ministros, la mayoría que le fue otorgada “por el pueblo”.

Consideró que sería irresponsable decir que no van a ejercer el mandato que les dieron en las urnas; no obstante, aclaró que habrá de por medio “muchos filtros” para los aspirantes.

En entrevista con 24 HORAS, el senador Monreal Ávila explicó que el pase de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no significa una “militarización” de la policía, toda vez que en la Ley del órgano policiaco se especifican sus funciones.



¿Cuándo emitirán la convocatoria para que inicie el proceso de selección de candidatos a jueces, magistrados y ministros?

Para la convocatoria, que es lo más próximo, tenemos prácticamente un mes los senadores para lanzar esta convocatoria. Ya está más o menos un anteproyecto que se va a analizar, después se va a plantear a la misma comisión, pero se está trabajando. El 16 de octubre tiene que estar lista, tiene que salir la convocatoria, se dice que es mucho tiempo todavía pero es poco para sacar una convocatoria, es histórica esta convocatoria, esta reforma.



¿Cuáles serán algunos puntos clave de esta convocatoria?

El tema de los requisitos, por ejemplo, que tiene que tener carrera judicial. Incluso con el falso debate decían que cualquiera iba a entrar, que había riesgo; no es cierto, no va a estar cualquiera, la convocatoria va a marcar los requisitos que tenga o el perfil adecuado que deban de tener los aspirantes. Otra es el Comité de Evaluación, que también va a ser clave para las aspiraciones de quien quiera ser juez, magistrado o ministro.



¿Vislumbra que el PJ quiera invalidar la reforma, el Ejecutivo no lo acate y se presente una crisis de gobernabilidad?

Se debe de aclarar, a mí me extraña mucho de la ministra Norma Piña, porque ella bien sabe lo que significa o a lo mejor le faltan clases de derecho constitucional, porque nosotros cuando se tiene la mayoría calificada, se erige como como Poder Constituyente y el Poder Constituyente es quien modifica la Constitución, tiene el poder soberano y nadie puede estar por encima de este poder soberano, por eso es muy clara la situación.

¿Y se puede impugnar la reforma por los vicios en el procedimiento?

Esa es otra cuestión, pero no tiene que ver con ella, porque estas cuestiones es un Poder Constituyente que nos faculta, que nos da ese poder para cambiar la Constitución; habrá algunos que les parezca bien o no, pero eso no depende ni del Poder Judicial ni del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo es el único facultado y el único que tiene toda esa soberanía plena para hacer la adecuación.

La Constitución marca las dos terceras partes, la mayoría calificada, se logró.



¿Vislumbra una crisis?

No, decían que al momento de aprobarse la reforma, que era otro de los mitos, otra de las mentiras, que iba a haber desestabilización, que iba a haber anarquía, que iba a haber un descontrol, es más, que no iba a haber poderes, que no iba a haber justicia; al contrario, se va a fortalecer el Poder Judicial, se va a dar equilibrio de poderes y ahora sí va a haber una democracia.

Como en todo lo nuevo pues tiene sus riesgos, pero nosotros le apostamos que vaya saliendo.

Imagínese todo el trabajo que nos falta porque son más de 70 ordenamientos jurídicos que se tendrán que modificar, en algunas adicionar, modificar, reformar y todo esto lo tendremos que llevar a cabo y adecuar a la reforma constitucional.



¿Cómo habrá un equilibrio en la selección de candidatos si será la mayoría de Morena en el Legislativo y el Ejecutivo quienes los decidan?

La Constitución es clara, dice que todo poder dimana del pueblo, este poder que ahorita, a lo mejor con mayoría -que siempre lo dijimos, tendremos que tener mayoría calificada- el pueblo así lo decidió y lo tenemos, entonces esta mayoría calificada la tenemos que usar.

Yo no la veo como una falta de equilibrio, yo la veo como una gran oportunidad para transformar el país.



¿Se corre el riesgo de que las personas que al final lleguen a la boleta y logren pasar todos los filtros tengan un sesgo morenista?

Sería irresponsable decir que no, pero yo lo que sí digo es que va a haber de por medio muchos filtros que no necesariamente van a ser de Morena. Habrá algunos de Morena, pudiera haber algunos simpatizantes, como en todos, hay simpatizantes del PRI, del PAN que pudieran estar, pero no es el requisito indispensable, el requisito fundamental para cualquiera que aspire tiene que ser la carrera judicial.



¿Cómo quedará la Guardia Nacional, que cuando se aprobó Morena aseguró que sería una corporación civil?

La Guardia Nacional tiene su propia ley y lo maneja como un órgano policial de carácter ciudadano con una política que permite la seguridad interior. Todo eso no va a cambiar, simplemente nada más va a ser el mando. Muchos creen que porque el mando sea militar, todo se va a militarizar, no, está establecido las funciones específicas de la Guardia Nacional; simplemente es el mando y el carácter, el prestigio, el amor a la patria y la disciplina que tiene desde el mando, pero eso no significa que se militarice ni lo deseamos.