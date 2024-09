Por enésima ocasión, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña miente, tergiversa, manipula, se victimiza… y abusa. Dice haber sido supuestamente agredido e insultado, el viernes pasado, en la sala de espera VIP de American Express ubicada en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”, por un individuo identificado como Carlos Velázquez de León Obregón, abogado de profesión y docente en universidades privadas mexicanas.

Y miente no una, sino dos veces. En la primera porque asegura que el supuesto ataque “no es una agresión cualquiera. Se trata de una agresión a lo que represento: La presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, porque represento al movimiento, porque ha estado en el centro el debate por la reforma el Poder Judicial(…) y no debe quedar impune, debe haber una sanción muy firme, pues la persona que me atacó es prepotente, arrogante, un trogolodita”.

Vaya, vaya… un arrogante, un prepotente, un troglodita. Pareciera que se está autodescribiendo. Pero como ahora ya pertenece a la corte real se siente ofendido y vulnerado.

Y aquí viene la segunda mentira: el senador petista asegura que su atacante lo insultó y lo agredió en tres ocasiones: “Este tipejo me agredió físicamente e intentó robarme el celular. Me lo arrebató y no me lo regresaba. Además de que estuvo agrediéndome física y verbalmente. Cuando me arrebató el celular y se lo dio a su mujer, ésta aprovechó para borrar el video que yo había grabado (sí, claro, ella sabía la contraseña). American Express tiene grabada toda la agresión. Pediré formalmente el nombre y el video para presentar una denuncia penal contra el agresor. Obvio, yo venía solo”.

Aquí es cuando deberíamos considerar a don Gerardo un seguro candidato al Óscar o mínimo al Ariel, pues su narrativa contrasta totalmente con un segundo video que se dio a conocer (ayer lunes desde muy temprano) y en el que se aprecia que el supuesto agresor jamás lo atacó físicamente y mucho menos lo increpó por ser el presidente de la Mesa Directiva del Senado.

Pero eso sí, el señor presidente de la Cámara Alta ya se valió de todo el aparato jurídico y mediático de la Cámara de Senadores para interponer una demanda ante el Ministerio Público y también para linchar en las redes sociales a su supuesto agresor.

Además, ¿quién exige al área jurídica de American Express el video de su sala VIP en la Terminal 2 del AICM: el ciudadano Gerardo Fernández Noroña o el Senado de la República? ¡Esto es un abuso y un despropósito!

En sus declaraciones a varios medios de información, Fernández Noroña afirmó que dada la gravedad de los hechos (inventados por él), el titular del área jurídica de la Cámara de Senadores presentó la denuncia en el MP federal contra el presunto responsable; cuando lo único verdaderamente aquí es presenciar cómo un individuo mareado por el poder se vale de éste para dejar en claro que “el Estado soy yo”.

