Las sitcoms están de regreso a la televisión y en medio de una vorágine de remakes de todo tipo, el clásico de la comedia norteamericana, Mad About You, llega con los actores Regina Blandón y Memo Villegas como protagonistas para una versión de actualidad bajo el título de Enloqueciendo Contigo.

“Creo que es muy divertido poder rehacer una serie tan significativa, pero dirigida a un público completamente nuevo, con temas de más actualidad”, dijo Regina Blandón, en entrevista con este medio.

“Hay temas un poco más profundos, desde la manera en cómo está formada esta pareja que creo que refleja a una sociedad más actual.

El rol de la mujer es diferente también y para mí es importante mostrar estos discursos”, declaró la actriz.

Por otro lado, el hecho de hacer esta serie con una mirada de actualidad, para la actriz también era necesario hacer un humor diferente y asegura estar muy a gusto con la forma en que eso fue trabajado.

“Es un humor muy sano, definitivamente, no hay por qué ofender o denigrar a alguien o a algún sector de la sociedad en específico para que nos podamos reír y esta serie es muestra de ello. Me gusta formar parte de este proyecto.

Agregó que los chistes están más bien enfocados en reírse de situaciones comunes que nos suceden a todos, que vistas desde una óptica diferente, pueden ser graciosas o que a lo mejor siempre han sido graciosas. De igual manera invita a reírnos incluso de nosotros mismos.

UNA GRAN RESPONSABILIDAD

Por su parte, Memo Villegas también dijo haberse sentido muy feliz de formar parte de este proyecto y contó la manera en cómo llegó a él.

“Me mandaron la propuesta y estaba un poco dudoso sobre si aceptar o no porque de repente me preguntaba que tan bien o mal podría salir el rehacer un proyecto que ya existía en el pasado. A veces suena a una gran responsabilidad.

“Entonces un día platicando con Regina le conté que me habían mandado el proyecto y que sí me interesaba por una parte pero por otra no y bueno, resultó que ella ya había dado el sí a participar en la serie y no pude decir que no. Me parece una gran persona y amiga, supe que sería una experiencia muy bonita y no me equivoqué”, dijo el humorista.

Pero los días de grabaciones han sido demasiado largos en el set y por ello, el dúo asegura que realmente son una pareja muy cercana.

“Creo que se podrá ver esa química en pantalla y para que de esa manera todo se desenvolviera más natural”, añadió el actor.

Para él, el set se convirtió en su segunda casa, en donde aprendió hasta “a agarrarle la comodidad a la cama que tenemos acá”, finalizó.

La versión mexicana de Mad About You, Enloqueciendo Contigo llegará muy pronto a través de Sony Pictures Television.

Lo que debes saber:

La trama sigue a una pareja de recién casados que deben aprender a vivir juntos como matrimonio, con lo bueno y lo malo que ello trae a sus vidas.

La versión original fue llevada a cabo en 1992 y tuvo un éxito de siete temporadas con Helen Hunt y Paul Reiser como protagonistas.