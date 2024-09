El presidente Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que no quiere ser caudillo, jefe máximo ni mucho menos cacique. Andrés Manuel López Obrador reiteró que al terminar su mandato se irá a su rancho en Palenque, Chiapas, a escribir un libro. En un evento en veracruz los asistentes comenzaron a gritarle: ¡que se quede!, ¡que se quede!. López Obrador respondió: No, no, no. No hay que tener mucho apego ni al poder ni al dinero, que a veces se confunden, y se piensa que esa es la felicidad. La felicidad no son los bienes materiales, es estar bien con uno mismo, con la conciencia y con el prójimo. El Presidente mencionó que como seguidor de Francisco I. Madero, no quiero ser hombre fuerte, caudillo, jefe máximo, mucho menos cacique, eso no. Reiteró que al terminar su mandato se irá a su rancho en Palenque a escribir un libro sobre la grandeza cultural del país, para que nunca más nos acomplejen, para demostrar que México es una potencia cultural en el mundo y que como nuestro país no hay dos. Agregó que han quedado sentadas las bases de la Cuarta Transformación y va a entregar la banda presidencial a una mujer extraordinaria, excepcional, preparada, honesta, de buen corazón. No hay nada qué temer. Van a seguir los programas de bienestar y hasta mejor que ahora. Señaló que atrás quedó la época neoliberal y episodios como el Fobaproa. Esa forma de administrar ya se acabó. Ahora se atiende a quienes más lo requieren, como fue durante la pandemia por covid-19. Decidí que no íbamos a endeudar al país y no íbamos a dejar de cobrar impuestos. López Obrador volvió a destacar a Oaxaca como un ejemplo nacional y mundial por sus tradiciones, costumbres, sus lenguas y su organización social. Comentó que buscará convertir en tesis que lo bueno que tenemos los mexicanos de hoy, en gran parte lo hemos heredado del México prehispánico.

CLAUDIA SHEINBAUM; CONDENA BOTELLAZO A LÓPEZ OBRADOR

La presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, se manifestó en contra de las acciones violentas que se presentaron contra el presidente Andrés Manuel López Obrador en Veracruz. Siempre vamos a estar en contra de acciones violentas. Y pues, que haya tranquilidad, esto dijo sobre el incidente en que alguien le aventó una botella de agua al mandatario federal a su llegada a la Casa Juárez, en Veracruz, misma que él logró esquivar. Cuando ocurrió la agresión a Lopez Obrador en su última gira por Veracruz, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México no lo acompañaba, como lo ha hecho en los últimos fines de semana, porque se quedó en la CDMX para participar en el Congreso Nacional morenista. Sheinbaum Pardo dijo sobre lo sucedido, que cuando asuma la Presidencia no incrementará su seguridad, Vamos a estar cerca del pueblo siempre.

GOBERNADOR RUBÉN ROCHA; 100 NUEVOS ELEMENTOS DE FUERZAS ESPECIALES DEL EJÉRCITO REFORZARÁN OPERATIVOS EN SINALOA

El Gobernador Rubén Rocha Moya destacó que con la llegada de 100 nuevos elementos de las fuerzas especiales del Ejército Mexicano y la adquisición de radios tierra – aire, se reforzarán a partir de esta semana los operativos de seguridad coordinados con los tres niveles de gobierno. Rocha Moya precisó que el Gobierno Federal ha demostrado un amplio respaldo a Sinaloa con el apoyo constante a través de la llegada de nuevas tropas, cuyas acciones han sido muy visibles durante los últimos días. Vamos a tener, solo de fuerzas especiales a 300, son los que ya han estado actuando y participan en coordinación con la Fuerza Aérea, con los aviones, en un rato más llega el contingente. El sábado nos llegaron 600 elementos del ejército y ya nos habían llegado los 200 elementos de las fuerzas especiales, los aviones tipo Texas, los texanos que les llaman y los helicópteros. El General Gerardo Mérida Sánchez, Secretario de Seguridad Pública, brindó un recuento de los resultados obtenidos entre el 9 y el 22 de septiembre del presente año. Han sido asegurados 3 inmuebles en diferentes localidades de aquí de la ciudad capital, reitero, por las fuerzas de los tres niveles de gobierno. Ha habido 32 detenidos, 89 vehículos asegurados, de estos 89, 16 son vehículos blindados, entre blindaje original y blindaje artesanal, una patrulla de la policía municipal clonada y una de la policía de investigación, 9 motocicletas, 8 de ellas clonadas de la policía estatal. También aseguradas 120 armas de fuego largas, 19 armas cortas, 4 granadas de fragmentación, 640 cargadores para diferentes calibres, 27 mil 536 cartuchos de diferentes calibres y diverso material táctico. Rocha Moya enfatizó que el operativo de proximidad escolar ha generado buenos resultados y a efecto de generar mayor cobertura en los planteles educativos, se decidió sumar a 120 elementos más a esta estrategia, por lo cual, hizo un llamado a los padres de familia a permitir que sus hijos acudan a clases.

DIPUTADO RICARDO MONREAL; HOY MARTES SE DISCUTIRÁ LA REFORMA CONSTITUCIONAL PARA QUE EL SALARIO MÍNIMO NUNCA ESTÉ POR DEBAJO DE LA INFLACIÓN

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, informó que en la sesión de hoy martes se discutirá en el Pleno la reforma al artículo 123 de la Constitución Política para que el salario mínimo nunca esté por debajo de la inflación. Asimismo, las y los maestros, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, así como personal médico y de enfermería percibirán un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, explicó el legislador. Indicó que el miércoles se discutirá la reforma para que quede establecido en la Constitución que el Estado otorgará un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo vigente a jóvenes entre 18 y 29 años que se encuentren en desocupación laboral o no estén en ningún nivel educativo. Monreal Ávila consideró que la reforma en materia de jóvenes tiene el objetivo de que aquellos que no tengan empleo puedan, por lo menos, percibir un salario mínimo. Recordó que del paquete de reformas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados el pasado 5 de febrero sólo una fue excluida: la relativa a la cuestión electoral, la cual se está trabajando para presentarla en este periodo ordinario de sesiones. Nuestra intención es que por semana estemos revisando cuando menos dos reformas del paquete de 18 y concluir en los próximos meses de octubre y noviembre antes del presupuesto De igual forma, se abordarán las propuestas de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, en torno a apoyo a mujeres de 60 a 64 años, beca universal para niños de secundaria y seguro médico para personas adultas mayores. Agregó que las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados se instalarán después de la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Empezaremos la negociación a partir de cero en la distribución, de acuerdo con el número y la fuerza de cada grupo parlamentario, una vez que concluya la ceremonia de toma de protesta de la nueva presidenta de México, y yo creo que la primera semana de octubre pudieran estar ya las comisiones debidamente integradas.

DIPUTADO ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR; TENDRA UN PAPEL FUNDAMENTAL EN LA PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO 2025

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, quien es el diputado más cercano y confiable en el ánimo de la presidente electa Claudia Sheinbaum Pardo, jugará un papel protagónico fundamental en la próxima presentación, discusión y aprobación del Paquete Económico 2025, del gobierno de la República, ante el Poder Legislativo Federal. La responsabilidad de Alfonso Ramírez, de la bancada oficial y de sus aliados en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, será aprobar el primer paquete económico del gobierno de Claudia Sheinbaum y garantizar un presupuesto que otorgue estabilidad, certidumbre y gobernabilidad a la Nación, en el comienzo del nuevo régimen y en un momento de grandes desafíos. El político zacatecano ha sido cuatro veces legislador federal y una como diputado en el Congreso de la Ciudad de México. En la mayoría de estas ocasiones encabezó comisiones asociadas a temas de presupuesto, hacienda y políticas sociales. En todas entregó óptimos y buenos resultados. Ahora, por segunda ocasión, tendrá como una de sus responsabilidades aportar su esfuerzo y experiencia para hacer realidad la aprobación de un paquete económico federal 2025, que atienda las expectativas del desarrollo nacional que ha planteado el gobierno de Claudia Sheinbaum. Al convertirse en el canal de comunicación más confiable de la presidenta Sheinbaum, en la Cámara de Diputados, le permitirá a Ramírez Cuéllar mantener comunicación con los titulares de las dependencias públicas federales, con gobernadores, con alcaldes y con representantes de instituciones académicas, entre otros. Eso no es poca cosa. Al contrario, le da presencia, fuerza y poder. Alfonso Ramírez político con casi cuatro décadas de trayectoria en la izquierda, siempre congruente y compartiendo proyectos con Claudia Sheinbaum y López Obrador. Lo ven bien y lo respetan a nivel nacional los representantes de Morena, del que ya fue su líder en el país. La encomienda es, respaldar la aprobación de un presupuesto 2025, que mejore inversión pública en materia de salud, agua, educación, infraestructura carretera, programas sociales y servicios. El Paquete Económico 2025 deberá, además, trabajar la suficiencia presupuestaria para cubrir pensiones y jubilaciones, el pago de deuda externa y atender los pasivos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Adicionalmente a eso, tendrá que considerar un adecuado ajuste a la baja del déficit público del 6 por ciento actual, en relación al Producto Interno Bruto (PIB), a un 3 por ciento en 2025, para mantener la certidumbre en las finanzas federales.

EMBAJADOR KEN SALAZAR; EU ESPERA IMPLEMENTACIÓN RIGUROSA DE PROGRAMA MEXICANO DE CERTIFICACIÓN DEL AGUACATE

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, por medio de una declaración reconoció la labor del gobierno mexicano para evitar que los aguacates de exportación a estados unidos provengan de huertos ilegales. La Embajada de Estados Unidos en México informó que espera ver una implementación rigurosa de un reciente programa local de certificación del aguacate que pretende garantizar que el producto exportado a territorio estadounidense no provenga de huertas ilegales o de zonas deforestadas. La Asociación de Consumidores Orgánicos de Estados Unidos, presentó en agosto varias demandas contra empresas estadounidenses a las que señala de producir en México aguacates que no provienen de fuentes responsables ni son ambientalmente sustentables. El embajador Ken Salazar afirmo que esperan ver una implementación rigurosa de este programa, en referencia a un plan aprobado por el gobierno de Michoacán, que lidera la producción y exportación de aguacates en el país. Las ventas de aguacate mexicano a Estados Unidos, que representan alrededor del 80% de las totales del producto al exterior, se han disparado un 48% desde 2019, hasta alcanzar un valor de más de 3,000 millones de dólares el año pasado. Además de las críticas por el impacto ambiental de la creciente producción de aguacate, la inseguridad y las denuncias de extorsión por parte del crimen organizado en Michoacán han golpeado también a un sector cada vez más importante para la segunda mayor economía de América Latina.

DIPUTADA NOEMI LUNA; CON MILITARIZACIÓN DEL PAÍS, GOBIERNO DE AMLO ES CRITICADO A NIVEL MUNDIAL POR VIOLAR DERECHOS HUMANOS

La diputada Noemí Luna Ayala, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se coloca ante los ojos del mundo como violentador de acuerdos internacionales garantes de los derechos humanos, luego de la aprobación de las reformas constitucionales que adhieren la Guardia Nacional al Ejército Mexicano. La legisladora se refirió a los reportes dados a conocer por ONU-DH, en los que expresa su preocupación ante lo aprobado por el oficialismo, que apunta a convertir la Guardia Nacional en una fuerza armada permanente, de origen y entrenamiento militar. La inquietud del organismo estriba en que se podría exacerbar las violaciones de derechos humanos relacionadas con la Guardia Nacional. Luna Ayala lamentó la inflexibilidad y despropósito de Morena y aliados que, en su empeño por aprobar una ley enviada desde el Ejecutivo para militarizar al país, desoyeron los llamados hechos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) previo a la discusión, y que pidió a todos los grupos parlamentarios y a la Mesa Directiva que se allegaran de más elementos y se fortaleciera el diálogo entre las partes involucradas.

DIPUTADO HUGO GUTIERREZ; MILITARIZACIÓN DE GN PUEDE DAR PASO A DESMANTELAMIENTO DE POLICÍAS CIVILES Y VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

El diputado Hugo Gutiérrez Arroyo (PRI) manifestó su preocupación por la militarización de las tareas de seguridad pública en México y advirtió que adscribir la Guardia Nacional al Ejército podría llevar al desmantelamiento de las fuerzas policiales civiles, así como a la violación de derechos humanos. En el PRI estamos total y absolutamente en contra de la militarización del país. Hay un abismo de distancia entre las funciones de la policía y de las del Ejército. Explicó que la extinta Policía Federal, con apenas 37 mil efectivos, detuvo más integrantes del crimen organizado en su último año de existencia, que la Guardia Nacional ha capturado desde su creación. Cuestionó si la disposición del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para tareas de apoyo a la seguridad pública significa que las calles del país estarán llenas de soldados, y si se militarizarán todos los municipios y estados de la nación. Subrayó la necesidad de plasmar en la Constitución Política las disposiciones necesarias para corregir los errores del pasado, como la eliminación de ciertos artículos que podrían comprometer los principios fundamentales que guían la seguridad pública en México, como la legalidad, eficiencia y respeto a los derechos humanos. El diputado reiteró que la seguridad pública es una obligación del Estado, y que debe estar a cargo de la Federación, los estados y los municipios, siempre garantizando la integridad y libertades de las personas bajo un marco de respeto a los derechos humanos.

DONALD TRUMP VS KAMALA HARRIS; KAMALA HARRIS DESAFÍA A TRUMP A SEGUNDO DEBATE

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, desafió a su rival en las elecciones de noviembre, el expresidente Donald Trump, a un nuevo debate el 23 de octubre, pero el republicano rechazó la propuesta argumentando que es demasiado tarde ya que la votación por anticipado ha comenzado en algunos estados. La directora de campaña de Harris, Jen O’Malley Dillon, anunció que la vicepresidenta había aceptado la invitación de CNN para un debate contra Trump en Atlanta, sede de la cadena ubicada en el estratégico estado de Georgia. O’Malley Dillon argumentó que los debates brindan una oportunidad única para que los votantes comparen a los candidatos y evalúen sus visiones contrapuestas para Estados Unidos. Consideró que sería inédito en la historia moderna que solo hubiera un debate antes de los comicios que determinarán al próximo presidente de estados unidos. Harris y Trump ya se enfrentaron el 10 de septiembre en Filadelfia, en el estado clave de Pensilvania, en un encuentro organizado por la cadena ABC donde la vicepresidenta salió ganadora, logrando que su contrincante luciera nervioso en repetidas ocasiones. Actualmente, las encuestas pronostican una contienda reñida entre Harris y Trump, con una diferencia de pocos puntos. Debido al sistema electoral estadounidense, todo dependerá de los resultados en siete estados clave: Pensilvania, Míchigan, Wisconsin, Georgia, Carolina del Norte, Arizona y Nevada.

JOE BIDEN; PROPONE PROHIBIR VEHÍCULOS CON TECNOLOGÍA DE CHINA Y RUSIA

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propuso una nueva normativa que prohibirá la circulación de dos tipos de vehículos fabricados con tecnología vinculada a China y Rusia: los vehículos conectados, que se comunican con otros coches o infraestructuras, y los vehículos autónomos, que circulan sin conductor, algo que en la práctica supone el cierre del mercado a todo turismo chino nuevo. La medida responde a preocupaciones de seguridad nacional, ya que existe el temor de que empresas chinas y rusas accedan a los datos de conductores e infraestructuras en Estados Unidos y que puedan, incluso, controlar remotamente a esos vehículos para provocar accidentes o bloquear carreteras, explicó la secretaria de Comercio, Gina Raimondo.

