Antes de dejar el cargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a presionar a la Corte para que resuelva el caso Salinas Pliego, les dijo que “ya casi es cosa juzgada”.

Esto, porque según su dicho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no puede resolver de fondo el caso, el cual había turnado a un tribunal para que resolviera, lo que hizo, pero el magnate mexicano logró que volviera al máximo tribunal:

“Ya se demostró que se debe ese dinero. Se acudió a la Corte para insistir en la defensa como tienen derecho todos los grandes contribuyentes y cualquier ciudadano. Sin embargo, la Corte no es competente porque el expediente ya pasó por los tribunales. Ya casi es cosa juzgada, no le compete a la Corte porque no es un problema de inconstitucionalidad”.

Los dichos de López Obrador se dan 7 días de dejar su cargo y de que recibiera información que el Supremo Mexicano ya enlistó el caso para su análisis, pero ya cuando él no esté en el Poder Ejecutivo:

“Son estos 2 expedientes: uno de 2 mil 500, y otro de alrededor de 25 mil millones (…) se piensa que con los intereses y añadidos va a llegar a 35 mil millones, tengo información que ya se enlistaron, pero para la semana que viene, ya no voy a estar”.

Esto, porque la prensa le cuestionó sobre lo que va a pasar con el litigio de un presunto adeudo de más 50 mil millones de pesos en concepto de impuestos por parte del corporativo de Salinas Pliego, y cuya defensa se habría coludido con el ministro Luis María Aguilar para “archivar” el caso.

En su Mañanera del 22 de agosto de 2023, López Obrador acusó que Aguilar Morales “guardó” el expediente que quedó a su cargo para la revisión:

“En este caso como se trata de proteger un asunto donde están de por medio 25 mil millones de pesos, no estoy diciendo que deban los jueces dar la razón al gobierno para recuperar ese dinero, no, estoy planteando que se resuelva de conformidad con la ley, pero ¿Cómo lo guardan, por qué lo mete? Lo tiene en la gaveta de su escritorio; mientras, presenta la gobernadora de Chihuahua un recurso, una controversia, y resuelve así, creo que se llevó unos días, y Coahuila, fast track. Pero este otro caso (de los impuestos), ¡ocho meses!”.

Y aunque evitó hablar del empresario, sí adelantó que presentaría una queja en su contra de Aguilar Morales.

Días después (5 de septiembre) el mandatario emplazó a “dar la cara” y resolver, en ese entonces, las controversias constitucionales que habían refrenado la distribución de los Libros de Texto Gratuitos:

“Ese ministro que resolvió que no se entregaron los libros de texto en Chihuahua y en Coahuila, no resuelve, ahí están los niños sin los libros, y tampoco resuelve, ni dice nada del expediente que tiene en el cajón, que significa resolver si se debe o no se debe pagar 25 mil millones de pesos de impuestos, y se queda callado, no habla”.

“¿Están esperando que me vaya?”

El 24 de julio el Presidente cuestionó a la Corte sobre dicho caso, al punto de decirle a sus integrantes que:

“¿Van a volver a guardar el expediente? ¿Están esperando que yo me vaya? Pues aquí, dos o tres días antes vamos a decir: ‘pues guardaron el expediente’, o a lo mejor no es así?”.

Ese día, el titular del Ejecutivo dijo que no le pedía al máximo tribunal que retorciera la ley en beneficio del Gobierno, sino que:

“Lo que estamos pidiendo es que actúen de conformidad con la ley, que tengamos un auténtico estado de derecho, pero no en el discurso, no a la demagogia”.

