Ante los rumores que ubican a Liam Lawson como piloto de RB Visa Cash App para los siguientes eventos del 2024 en el asiento de Daniel Ricciardo, el piloto australiano indicó tras su lugar 18 en Singapur, que en caso de no continuar en la parrilla de Fórmula 1, verá con orgullo sus 13 años dentro de la categoría.



“Tengo que reconocer que volví después de la etapa en McLaren y siempre dije que no quería volver sólo para estar en la parrilla. Quería intentar luchar de nuevo en la parte delantera y volver a Red Bull. Obviamente no fructificó, así que también tengo que hacerme la pregunta de qué más puedo conseguir o qué más puedo hacer”, apuntó.



Agradecido por ser reconocido por los aficionados como el piloto del día, tras lograr arrebatarle el punto extra a Lando Norris por la vuelta más rápida del día, Daniel no afirmó ninguno de los rumores pero sí hizo un balance positivo de lo que fue su carrera hasta el momento. “Puse lo mejor de mí. Digamos que quizá el final de cuento de hadas no se produjo, pero también tengo que echar la vista atrás a lo que han sido 13 años más o menos”



A la posibilidad de no contar con Ricciardo para lo que resta de la temporada, Max Verstappen le dedicó unas palabras de aprecio y agradecimiento a su excompañero de equipo y aseguró que será recordado como un buen piloto y mejor persona en el paddock, con quién comparte una amistad fuera del Gran Circo.



