La señora Regina Seemann, ex esposa de Guillermo Sesma pidió a las autoridades judiciales, “piso plano y justicia” para sus hijos, quienes dijo, han sido víctimas de todo tipo de abuso.

A través de un video publicado en redes sociales, la señora Seemann Audiffred, describió como una “pesadilla” la situación con su ex esposo quien es hermano del diputado local del Partido Verde Ecologista, Jesús Sesma, y lo acusó de utilizar sus influencias para evitar la judicialización del caso.

“Pido piso plano, quiero justicia para mis hijos, no quiero involucrar a nadie más de lo que se necesite pero pido justicia, no puede ser que a mí se me haya incriminado en una carpeta por el mínimo probatorio del Ministerio Público, y yo tengo una carpeta con todo de mis hijos, con cuatro instancias públicas, que cada instancia que nos mandan es peor el resultado y no se ha podido judicializar y esto es porque la Fiscalía los está ayudando, el Tribunal de Justicia los está ayudando y no puede ser que todas las autoridades hagan, anulen de esta forma la voz de tres niños”, denunció.

Denunció que han sido víctimas “de todo tipo de abusos y violencias y no me voy a callar, esos niños, yo les prometí que necesitan tener paz y necesitan sanar esos corazones, llevamos meses de no haber visto a su papá gracias a las medidas de protección que tenemos y no voy a dejar de pelear un solo segundo, hoy después de tres años de estar callada rompo el silencio y lo rompo por ellos, porque los tengo que proteger y si algo les pasa a ellos, a mi familia o a mí persona hago rotundamente responsable a Guillermo Sesma y a todas las autoridades que estén vinculadas para callar toda la violencia que nos han hecho”.