Del 18 al 27 de octubre se llevará a cabo la 22 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) y seguirán realizándose funciones hibrídas pues se habilitarán salas de cine y el portal nuestrocine.mx del IMCINE.

En esta edición la selección oficial estará compuesta por 52 cortometrajes, 14 largometrajes documentales, 18 obras michoacns y 9 largometrajes de ficción.

Sección Michoacana, Cortometraje Mexicano, Documental Mexicano y Largometraje Mexicano. En esta última categoría participarán las siguientes películas.

Chicharras , de Luna Marán

, de Luna Marán La cocina , de Alonso Ruizpalacios

, de Alonso Ruizpalacios Un cuento de pescadores , de Edgar Nito

, de Edgar Nito El hijo de su padre , de Aarón Fernández

, de Aarón Fernández Hombres íntegros , de Alejandro Andrade Pease

, de Alejandro Andrade Pease Lázaro de noche , de Nicolás Pereda

, de Nicolás Pereda La raya , de Yolanda Cruz

, de Yolanda Cruz Sujo , de Fernanda Valadez y Astrid Rondero

, de Fernanda Valadez y Astrid Rondero Violentas mariposas , de Adolfo Dávila.

La película de inauguración será Emilia Pérez de Jacques Audiard que se proyectará el 18 de octubre con la presencia de Karla Sofía Gascón y Adriana Paz.

En cuanto a la Gran Gala en esta se proyectará Pedro Páramo de Rodrigo Prieto con la presencia del director y e elenco.

En cuanto a estrenos se podrán ver:

Ficción

Bem y yo , de Leopoldo Aguilar

, de Leopoldo Aguilar Gizmo , de Everardo Felipe

, de Everardo Felipe Mesa de regalos , de Noé Santillán-López

, de Noé Santillán-López Las mutaciones , de Jorge Ramírez-Suárez

, de Jorge Ramírez-Suárez Párvulos , de Isaac Ezban

, de Isaac Ezban Pérdida total , de Enrique Begné

, de Enrique Begné Turno nocturno, de Rigoberto Castañeda

Documental

Las Amazonas de Yaxunah , de Alfonso Algara

, de Alfonso Algara Los chavales de Morelia , de Miguel Ángel Olivares

, de Miguel Ángel Olivares Flamingos , de Lorenzo Hagerman

, de Lorenzo Hagerman Las hijas del maguey, de Francisca Siza

En cuanto a estrenos internacionales se proyectarán: A Different Man, de Aaron Schimberg; The Apprentice, de Ali Abbasi; Armand, de Halfdan Ullmann Tøndel; A Sudden Glimpse to Deeper Things, de Mark Cousins; Averroès & Rosa Parks, de Nicolas Philibert; The Brutalist, de Brady Corbet; Conclave, de Edward Berger; Ernest Cole: Lost and Found, de Raoul Peck; Three Kilometers to the End of the World, de Emanuel Pârvu; La habitación de al lado, de Pedro Almodóvar, ganadora del León de Oro del Festival de Venecia; y la Palma de Oro del pasado Festival de Cine de Cannes, ganada este año por Anora, de Sean Baker.

LDAV