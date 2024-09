El presidente Andrés Manuel López Obrador, visito Veracruz por última vez como presidente para inaugurar el Centro Cultural “Leyes de Reforma” en el Puerto de Veracruz. Hacía falta este museo de las Leyes de Reforma porque miren aquí: toda la historia de México está en Veracruz. Por aquí pasó toda la historia; no se podría escribir toda la historia de México sin Veracruz. En el Centro Cultural dedicado al rescate de la memoria histórica se habilitaron dos recintos que habitó el presidente Benito Juárez. En estos espacios, sedes del gobierno nacional, se promulgaron las Leyes de Reforma durante el siglo XIX, explicó la directora general de la Conservaduría de Palacio Nacional y Patrimonio Cultural, Adriana Castillo Román. En colaboración con la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Nacional de Antropología e Historial, la Secretaría de Marina, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura fue posible la rehabilitación de los espacios que hoy conforman el museo y la Casa Benito Juárez. El Centro Cultural consta de 2 mil metros cuadrados de construcción y está abierto al público para visitar: El mural Leyes de Reforma realizado a partir de una obra del artista Demián Flores La sala de exposiciones temporales Margarita Maza de Juárez. El área de talleres educativos Maestras Veracruzanas. El Centro Documental Melchor Ocampo, que tiene 644 libros de la colección “Benito Juárez. Fondo Reservado. El salón de usos múltiples Lerdo de Tejada. La exposición permanente sobre la promulgación de las Leyes de Reforma. Dos cafeterías y dos tiendas. El presidente López Obrador destacó el protagonismo de Veracruz en la historia y las cuatro transformaciones de México. Lopez Obrador celebró que la continuidad y consolidación de la Cuarta Transformación estará liderada por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo. Esta Cuarta Transformación se está llevando a cabo de manera pacífica, sin violencia, porque las tres anteriores transformaciones, por las circunstancias, se llevaron a cabo esos movimientos con las armas. Nosotros hemos logrado iniciar esta transformación y pronto se va a consolidar de manera pacífica con la revolución, pero de las conciencias de millones de mexicanos.

CLAUDIA SHEINBAUM; EN SU ULTIMA PARTICIPACION COMO MILITANTE DE MORENA

La presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo en su último discurso como militante de Morena, señaló que solicitará licencia previo a tomar protesta el próximo 1 de octubre. En el Consejo Nacional de Morena, Sheinbaum Pardo destacó lo que caracteriza a Morena y el gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Qué nos distingue a nosotros? Somos humanistas que amamos nuestra patria y tenemos un profundo amor al pueblo de México y a nuestra historia. Nos indigna la discriminación, el clasismo, el racismo, el machismo, la desigualdad y queremos que no haya pobreza y lucharemos hasta el último día de nuestras vidas porque las y los mexicanos puedan comer tres veces al día comida saludable, puedan tener acceso a la educación, a la salud, al vestido y a la vivienda. No creemos en el consumismo ni el poder del dinero, ni en la avaricia y no, no nos arrodillamos frente al poder del dinero. Creemos en un México de libertades, de justicia, un México soberano, de democracia verdadera donde el que mande sea siempre el pueblo de México.

PRESIDENTE DEL SENADO GERARDO FERNANDEZ NOROÑA; HOY LUNES COMISIONES DEL SENADO DICTAMINARÁN MINUTA SOBRE DERECHOS DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS

El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, informo que las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República dictaminarán hoy lunes, 23 de septiembre, la reforma para garantizar, de manera integral, los derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Las senadoras Ernestina Godoy Ramos y Citlalli Hernández Mora convocaron a los integrantes de los órganos legislativos para dictaminar la minuta que envió la Cámara de Diputados para modificar el artículo 2 de la Constitución Política. El proyecto de decreto, aprobado por la colegisladora el 18 de septiembre pasado, reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho público, personalidad jurídica y patrimonio propio. Con ello, podrán tomar decisiones de manera libre en sus comunidades y asambleas; así como instituir sus propias formas de gobierno, organización, de desarrollo económico, social y cultural. Además, asegura a quienes pertenecen a estos sectores de la población su derecho a la consulta cuando les pueda afectar alguna medida legislativa o administrativa. Y obliga a la Federación, estados y municipios a adoptar las medidas para eliminar la discriminación, el racismo, la exclusión y la invisibilidad que históricamente han padecido las comunidades.

LUISA MARÍA ALCALDE; SERA LA DIRIGENTE NACIONAL DE MORENA, ANDRÉS LÓPEZ BELTRÁN SERÁ SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN

Durante el VII Congreso Nacional Extraordinario de Morena se eligió, por unanimidad, a Luisa María Alcalde Luján como nueva presidenta del partido y a Andrés Manuel López Beltrán como nuevo secretario de Organización. Alcalde Luján manifestó que buscará que el partido sea una herramienta de lucha, una herramienta de defensa de la justicia, de la democracia, de los derechos de todas y de todos. Morena ha sido una hazaña y es mucho más allá que un partido, es algo extraordinario porque es un movimiento verdadero y vivo. Alcalde Lujan se comprometió a enfrentar los riesgos del vertiginoso crecimiento del partido en el poder e implementar una estrategia de siete puntos para consolidar a Morena como el mejor partido del mundo. Asimismo, a apoyar el mandato de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, quien tomará las riendas del país a partir del próximo 1 de octubre. Al tiempo de señalar que no le fallará a militancia de Morena, Alcalde Luján reflexionó sobre cómo mantendrán sus principios y la unidad. No les voy a fallar porque conozco los hechos, las luchas, los riesgos, las tristezas, pero también las alegrías de Morena desde su fundación el 2 de octubre de 2011. Por su parte, López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que continuará con el legado del máximo líder de Morena, quien en unos día se retirará. Todos sabemos que él seguirá presente en este partido con su ejemplo, con su legado, nuestro trabajo al frente de esta secretaría será mantener ese legado, esa línea. Él se va a al retiro, porque nos dijo que se iba a retirar cuando hubiera un relevo generacional y quiero que todos entendamos que cuando se habla de ese relevo, se habla de nuestra presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; TRASPASO DE GUARDIA NACIONAL A SEDENA NO RESOLVERÁ PROBLEMA DE SEGURIDAD

El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, afirmó que el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no solucionará el problema de seguridad en el país y podría desencadenar una espiral de violencia. Además, esta reforma no garantiza mejoras en las policías estatales y municipales. La militarización de la Guardia Nacional afecta tanto la seguridad pública como el modelo de defensa nacional. El legislador subrayó que, aunque el prestigio del Ejército es indiscutible, no garantiza el éxito de las operaciones de la Guardia Nacional, ya que no existe un modelo de seguridad claro. Comentó que las constituciones de 1857 y 1917 determinaron que el Ejército no debía tener relación con la seguridad pública. Lamentó que el actual gobierno no haya esperado el cambio de administración para discutir una reforma de esta magnitud. Moreira Valdez aseveró que no se puede entender la paz de muchos lugares sin el auxilio del Ejército, pero solamente va a lograrse con una instancia de carácter civil que esté acotada conforme a lo dice el artículo primero de la Constitución Política. Pongamos en el centro el problema, estamos desmantelando los estados y, por lo tanto, le pasamos la responsabilidad a una Guardia Nacional que ahora va a ser militar. No pasen a la historia con eso de la Guardia Militar Nacional, no les conviene, porque la historia los va a juzgar, porque además esto no va a funcionar.

GPPAN; RECHAZA COACIÓN A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN POR PARTE DE MORENA

El grupo parlamentario del Pan, indico que los ciudadanos tienen el derecho de expresar sus opiniones en un ambiente democrático, de tal manera reprobamos la publicación de datos personales de cualquier ciudadano, pues vulnera sus derechos fundamentale. Esto lo manifestaron en relación con los recientes acontecimientos que implican actos ejercidos por el Grupo Parlamentario de Morena, a nombre del Senado de la República, hacia un ciudadano que realizó expresiones de desacuerdo con el presidente de la Mesa Directiva, manifestamos lo siguiente: Rechazamos cualquier forma de coacción que limite el derecho fundamental a la libertad de expresión. Cada ciudadano tiene el derecho de expresar sus opiniones y preocupaciones, especialmente en un contexto democrático. Ningún acto intimidatorio tiene cabida en una sociedad que valora la democracia y el respeto a los derechos humanos. Por eso reprobamos que se hayan publicado los datos personales de un ciudadano, lo cual vulnera sus derechos fundamentales. Invitamos a las instituciones de la República a fomentar un ambiente de diálogo constructivo, donde las críticas y opiniones sean escuchadas y respetadas.

CATY MONREAL; ME ASISTE EL DERECHO, ES CLARO QUE HUBO VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO EN LA CUAUHTÉMOC

El equipo legal de Caty Monreal presentó el recurso de impugnación del expediente SCM-JDC-2297/2024 y acumulados, luego de que la Sala Regional de la CDMX no actuó con perspectiva de género e incluso, normalizó costumbres patriarcales que se llevaron a cabo de forma sistemática antes, durante y después del proceso electoral en la Alcaldía Cuauhtémoc. Del análisis exhaustivo, contextual y sistemático de las expresiones vertidas por la abanderada del PRI y PAN, con perspectiva de género y reconociendo los estereotipos de género que buscan demeritar las capacidades de las mujeres en política, es claro que las expresiones denunciadas contienen cargas de género, pues se basaron en críticas a una mujer únicamente en función de lazos familiares, desvalorizando logros individuales y trayectoria, reforzando la idea de que las mujeres no pueden alcanzar el éxito por sí mismas. La Sala Regional de la CDMX no actuó con perspectiva de género e incluso, normalizó costumbres patriarcales. Pido a las magistradas y magistrados de la Sala Superior del TEPJF que analicen el caso con perspectiva de género y se pongan las gafas violetas para que nunca más una mujer sea violentada ni minimizada. En la sentencia impugnada y en espera de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva en los próximos días, el equipo legal de la morenista Caty Monreal resalta que existieron irregularidades graves que afectan los principios constitucionales y convencionales exigidos para la validez de las elecciones y se acreditan errores procesales graves sobre la valoración de pruebas determinantes.

DONALD TRUMP; MUSK POSIBLE INTEGRANTE DE SU GABINETE SI RESULTA GANADOR; DESCARTA PARTICIPAR EN COMICIOS DE 2028 SI PIERDE ESTE AÑO

El expresidente estadounidense y actual candidato republicano a las elecciones de noviembre, Donald Trump, dijo que descarta presentarse de nuevo a los comicios de 2028 si no resulta elegido en las urnas este año. No creo, eso sería todo. No lo veo, en absoluto. Pero creo que vamos a tener éxito este año. Donald Trump dejó la puerta abierta a la posibilidad de incluir en su gabinete como presidente de EE.UU. al empresario Elon Musk o al excandidato independiente Robert F. Kennedy Jr. El aspirante republicano sugirió que Kennedy Jr., quien suspendió su candidatura presidencial y respaldó al expresidente (2017-2021) el mes pasado, sería excelente en materia de salud y medio ambiente. Asimismo Trump reconoció el poderoso apoyo público que está recibiendo de Musk y estuvo de acuerdo en que el multimillonario podría ayudar a controlar el despilfarro gubernamental. Musk es muy bueno recortando gastos. Él siente que estas son las elecciones más importantes que hemos tenido. Y probablemente tenga un par de cosas más que hacer. Pero parece que podría estar dispuesto a involucrarse, dijo Trump.

