Al presidente Andrés Manuel López Obrador le “llovieron” insultos y una botella en su vista del adiós en Veracruz.

Este domingo, mientras el mandatario saliente arribaba al Puerto de Veracruz, acompañado del gobernador, Cuitláhuac García, el primero fue recibido con un botellazo que no alcanzó a impactarle.

En videos que circulan en redes sociales, se observa que, mientras una parte del público gritaba “es un honor estar con Obrador”, otras consignas por parte de presuntos trabajadores del Poder Judicial comenzaron a tomar fuerza otra que rezaba “dictador, dictador”.

Ese fue el momento en que voló la botella de agua, misma que evitó López Obrador, a lo que éste reaccionó levantando el puño, mientras siguió caminando al templete.

Tras los hechos, su jefe de Ayudantía, Daniel Asaf y un integrante más se colocaron frente a él, pero ya no se presentó ningún incidente.

La agresión en contra de López Obrador fue condenada por La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito mediante un comunicado en el que se indicó que:

“La JUFED condena las provocaciones de personas que, durante una protesta pacífica de Trabajadores del #PJF en Veracruz, lanzaron objetos a la comitiva presidencial”.

López Obrador estuvo este domingo en Veracruz para inaugurar el Centro Cultural Leyes de Reforma, donde el expresidente Benito Juárez García, expidió dichos documentos, fundacionales para el Estado mexicano en el último trecho del siglo XIX.

Durante su discurso, López Obrador no aludió el incidente pero sí aprovechó para despedirse de sus paisanos “choco-jarochos”:

Por eso, vengo a despedirme de ustedes. Me voy contento, me voy muy contento, porque acuérdense, fíjense, Veracruz (…) ya terminé mi ciclo, ya me voy a Palenque. Paisanas, paisanos, ya nos vimos mucho, bastante, ya nos identificamos; amor con amor se paga, ya está en marcha la transformación y vamos hacia adelante. Yo voy a estar allá en Palenque”.

A la par, advirtió que, aunque muchos de sus amigos y/o paisanos (como se refiere a los mexicanos que lo apoyan) puedan tener el ánimo de irlo a visitar a su finca, a que no lo hagan, ya que si le abre la puerta a una familia después deberá hacerlo a millones y:

“Entonces ya no trabajo, porque no crean que voy a la hamaca, no, voy a tener un espacio de quietud porque voy a escribir, voy a dedicarme a escribir y va a ser una aportación”.

Esto último en referencia a su más que anunciada investigación sobre el porqué durante la época prehispánica no existía la corrupción, ya que está fue “importada” por los conquistadores españoles.

