El presidente Andrés Manuel López Obrador dio línea al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pues le pidió a su militancia lealtad y cariño para la mandataria electa, Claudia Sheinbaum Pardo.

En una carta enviada al VII Congreso Nacional Extraordinario de Morena y leída por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, López Obrador pidió a los integrantes del partido que él fundó que, durante el próximo sexenio:

“La acompañen en la difícil tarea de gobernar, con la misma lealtad, con el mismo cariño, y con el mismo entusiasmo que tuvieron para conmigo”.

Esto, porque a saber del texto leído por Montaño Durazo, López Obrador da constancia de las capacidades de Sheinbaum Pardo como “luchadora social, académica, científica, dirigente política, funcionaria y gobernante excepcional, talentosa, bien preparada, mujer de convicciones y de buen corazón”.

Lo anterior, según el documento leído, se vio reflejado en parte de los más de 36 millones de sufragios a favor del partido guinda, porque otra parte tuvo como origen:

“Las obras realizadas y la revolución de las conciencias que emprendimos desde abajo y entre todos”.

De igual manera, López Obrador les recomendó anteponer el interés de México y la población por sobre los conflictos personales, además de evitar caer en los “vicios” de la política mexicana:

“Fortalezcan la hermandad el compañerismo, y la institucionalidad del partido, mantengan siempre la unidad, la humildad y la honestidad (…) No permitan que los antiguos vicios y perversiones de la política florezcan en nuestras filas, eviten la prepotencia, la búsqueda del poder por el poder, la soberbia, la corrupción, el nepotismo y el sectarismo, no roben, no mientan, y no traicionen nunca al pueblo y sigan construyendo la nación soberana, democrática, justa, libre y amorosa que imaginamos cuando iniciamos nuestro caminar”.

Por último, el mandatario mexicano saliente se despidió del partido que fundó hace casi 13 años (2 de octubre de 2011):

“Me retiró de la política, de la vida pública y de la militancia partidaria con un enorme agradecimiento al pueblo, y en particular a ustedes compañeras, compañeros que con tanta convicción me sostuvieron y me ayudaron como dirigente y gobernante”.

A su vez, en su carta López Obrador dijo que Morena todavía tiene mucho camino por andar, ya que en la actualidad es por mucho “la principal fuerza política en México”.

