El cantante español, C. Tangana, debutó como director de cine con el documental ‘La guitarra flamenca de Yerai Cortés’.

El músico Antón Álvarez, conocido como C. Tangana, este 20 de septiembre debutó como director en el Festival de cine de San Sebastián con ‘La guitarra de Yerai Cortés’, logró que llega a poco más de un año de anunciar su salto al cine.

De acuerdo con lo mencionado por el cantante en entrevista con AFP, dicho trabajo dice haberlo realizado “desde las vísceras y la intuición”.

Asimismo, indicó que este material, más allá de contar una historia lineal, lo que busca es provocar emociones a través de conversaciones entre Antón Álvarez, verdadero nombre de C. Tangana, y el guitarrista, así como con su familia, entremezcladas con videoclips y tocadas callejeras de Yerai con otros músicos flamencos.

“Hemos tratado de construir algo de la misma forma en que haces una novela, como si hicieras una película de ficción o como hacemos las canciones, ¿no?” La idea era hacer algo emocional, bonito, poético y creo que la película lo consigue”, abunda.

“Me siento muy privilegiado de poder hacer estas cosas raras (…). Me siento muy afortunado y ojalá pueda seguir haciéndolo porque me da la vida. Me da la vida no tener que hacer las cosas como se supone que se hacen”, refirió el intérprete de “Tú me dejaste de querer”.

Por otro lado, C. Tangana detalló que este film es una continuidad de su trabajo, mismo que se pudo gestar gracias a la amistad que se entabló con el guitarrista, a quien conoció en una fiesta.

“Yo le conté que estaba trabajando en un disco en el que contaba algunas cosillas (…). En el momento en el que lo hablamos, a los poquitos días, ya estábamos planeando rodar, empezar a rodar por lo menos la música”, explica a su vez Cortés.

En tanto que si eres fan de C. Tangana estate pendiente del estreno de esta cinta que incluso muestra una mirada más “íntima” de Cortés, como lo es la relación “preocupante” entre su padre con él, pues el próximo 20 de diciembre se lanzará en cines de España y dentro poco en todo el mundo.

