Lando Norris (McLaren-Mercedes) realizó el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur, la 18ª prueba de las 24 que tiene el campeonato del mundo de Fórmula 1, este viernes en el circuito urbano de Marina Bay.

El británico terminó por delante de los dos Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc, que fue el más rápido en los primeros libres, y el del español Carlos Sainz, con una ventaja de 58 y 629 milésimas de segundo respectivamente.

El triple campeón del mundo y líder del campeonato, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que se quejó varias veces de la falta de adherencia de su monoplaza, quedó en una decepcionante 15ª plaza, a más de 1,2 segundos de los mejores.

La sesión estuvo marcada por el accidente, sin gravedad, del británico George Russell (Mercedes) que se estrelló contra un muro tras una curva rompiendo el morro de su vehículo, cuando quedaban dos minutos para terminar la sesión.

El japonés Yuki Tsunoda y el australiano Daniel Ricciardo confirmaron las buenas sensaciones dejadas en los primeros libres con sus Racing Bulls y acabaron cuarto y sexto. El australiano Oscar Piastri (McLaren), ganador el fin de semana pasado en Azerbaiyán, terminó quinto.

El Top 10 lo completaron Russell, que estableció el séptimo mejor tiempo antes del accidente, en el octavo quedó el mexicano Sergio “Checo” Pérez (Red Bull); en noveno lugar terminó el tailandés Alex Albon (Williams) y el décimo fue el alemán Nico Hülkenberg (Haas).

La tercera tanda de entrenamientos libres será el sábado 21 de septiembre, antes de las clasificaciones que tendrán lugar horas después.

Tras su octavo lugar, el piloto mexicano declaró que esta muy lejos de lo que se esperaba para los primeros ensayos del Gran Premio de Singapur.

Sin embargo, asegura que mañana buscará acercarse a la pelea por los mejores lugares para la carrera del domingo.

We have work to do, we’re off pace. I hope that tomorrow we can get closer to the competition.

Tenemos trabajo por hacer, estamos lejos. Espero que mañana podamos acercarnos a la pelea.#SP11 pic.twitter.com/IyPX14DKNY

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) September 20, 2024