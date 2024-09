Kirén Miret, productora de “La Casa de los Famosos México” denuncia amenazas de muerte en su contra.

El reality show “La Casa de los Famosos”, si bien se ha ganado la aceptación de los televidentes, al grado de que sus niveles de rating superaron su primera temporada, también ha sido un programa cuestionado por muchos, derivado a las polémicas protagonizadas por sus concursantes, las cuales reflejaron actitudes violentas e incluso hasta “misóginas”.

Sin embargo, este enojo que mostraron algunos televidentes por dichas actitudes ha escalado a un grado mayor, pues recientemente Kirén Miret, la productora ejecutiva, denunció que recibió amenazas tras filtrarse su número telefónico.

En entrevista para el programa “Así las Cosas” de W Radio, Miret contó que el programa ha tenido un impacto muy grande, ya que los videos que suben tienen más de 6.5 mil millones de visitas.

De igual manera, detalló que los productores no tienen injerencia sobre quién sale o quién se queda en la casa, asimismo indicó que no meten mano y cada participante es responsable de los que hace y dice.

Por otro lado, señaló que se siente sorprendida porque el juego pasó de algo divertido a formas más agresivas, donde ella también ha experimentado amenazas de muerte tras filtrarse su número de celular.

“Este juego se ha trasladado al exterior de maneras muy divertidas y emotivas, y a veces de maneras muy agresivas y violentas… Me volví un elemento colateral de lo que está pasando socialmente. […] En efecto, me han tocado amenazas de toda índole, a mi persona, a mi negocio. Amenazas de muerte que no me asustan en lo personal, pero me parece de mucha injusticia que un programa tenga que destapar esto porque me pasó a mí”, refirió la productora de Endemol, quien ha sido blanco de amenazas debido a su participación en el reality.

