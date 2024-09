Si se mantiene la austeridad republicana y no se permite la corrupción, no hay necesidad de aumentar impuestos o crear nuevos, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo estoy porque no haya aumentos en los impuestos porque ayuda mucho el no permitir la corrupción y el que se mantenga una política de austeridad republicana.

Te podría interesar: Recomienda AMLO que aportaciones financieras a Pemex continúen

“Sino se permite la corrupción, los lujos, las extravagancias, el gasto del presupuesto en salarios elevadísimos, en aviones, en cajas de ahorro especial, en privilegios para los altos funcionarios, si hay ahorros por no permitir la corrupción y no permitir las extravagancias, no hace falta aumentar impuestos ni ninguna reforma fiscal”, dijo López Obrador en su conferencia diaria de este viernes.

El presidente enfatizó que la fórmula para no aumentar la carga tributaria en el país incluye también evitar la evasión fiscal y que no se condonen impuestos a los potentados, “que todos sigamos contribuyendo y con eso hay recursos suficientes; los ingresos alcanzan”.

López Obrador aprovechó el tema para presumir que en su administración se ha logrado un incremento en la recaudación tributaria, sin que ellos haya implicado la creación de nuevos impuestos.

Te podría interesar: Diputados avalan en lo particular reforma de la GN, aprueban un último cambio

“Cuando se habla de reforma fiscal siempre es aumento de impuestos, y esto estuvo muy de moda y sigue estando todavía, en la política neoliberal. Siempre decían que había que hacer la reforma fiscal y que había que apretarse el cinturón y que no había de otra.

“Pero sí hay de otra, que en vez de que se apriete el cinturón el pueblo, se apriete el cinturón el gobierno y que no permita los privilegios y que el gobierno sea independiente y que no esté al servicio de potentados (…) no se resuelven los problemas aumentando los impuestos y manteniendo los privilegios para una minoría”, sentenció.

EAM