El presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que Estados Unidos es corresponsable de la ola de violencia que azota a Sinaloa. Asimismo reprochó a Washington que no tomara en cuenta al Gobierno de México en el operativo de captura de Ismael El Mayo Zambada ni considerara el impacto de la detención al sur de la frontera. Tras un par de semanas sin actualizaciones oficiales sobre el caso, López Obrador hizo un nuevo llamado para que sus contrapartes estadounidenses transparenten las circunstancias del arresto y detallen a qué acuerdo llegaron con Los Chapitos para concretarlo. Debido a ese arreglo, que todavía no conocemos en qué consistió, nos produjo a nosotros en Sinaloa la confrontación que se está dando. La guerra entre El Mayo y Los Chapitos ha dejado casi 50 asesinatos en el Estado del noroeste, bastión histórico del Cartel de Sinaloa, desde el pasado 9 de septiembre. La captura de El Mayo, que aterrizó de forma inesperada junto a Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, ha disparado las tensiones entre México y Estados Unidos. Las autoridades mexicanas hicieron público que no participaron en el operativo de detención ni fueron consultadas antes del arresto, y sólo fueron notificadas por la Casa Blanca hasta que se materializó en la tarde del pasado 25 de julio. Días posteriores, López Obrador dio a conocer que múltiples agencias estadounidenses habían estado en contacto durante años con Los Chapitos para sondear la posibilidad de que se entregaran. Washington, ha sido hermético sobre si existe un acuerdo con los herederos de El Chapo y si hay negociaciones en curso con Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, extraditado en septiembre del año pasado, para que hunda a otros capos a cambio de obtener una pena reducida. Se requiere de una explicación porque si ahora estamos enfrentando en Sinaloa una situación de inestabilidad, de confrontación, se debe a que tomaron esta decisión. López Obrador calificó el operativo de captura como incorrecto e ilegal.

CLAUDIA SHEINBAUM; LAMENTA FALTA DE COORDINACION EN ARRESTO DEL MAYO ZAMBADA

La presidenta electa Claudia Sheinbaum, lamentó que no hubiera coordinación entre ambos Gobiernos para concretar el arresto de El Mayo Zambada y Joaquin Guzmán López y se sumó al reclamo de que Washington comunique cuál fue el arreglo con Los Chapitos. Nos interesa también que no llegue el fentanilo a Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene que hacer lo propio, nosotros lo propio en nuestro país, y coordinarnos, colaborar. La Fiscalía General de la República (FGR) abrió su propia investigación para esclarecer lo sucedido en territorio mexicano en las horas previas al arresto de El Mayo Zambada y anunció una acusación formal contra Joaquín Guzmán López, a quien considera el principal sospechoso del secuestro de El Mayo. La FGR reconoció que tiene dudas sobre el paradero de Ovidio, su hermano menor, y deslizó que también puede estar vinculado en el complot de Los Chapitos para entregar a su antiguo aliado. La venganza de Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa y viejo socio de El Chapo, tardó seis semanas en llegar, pero ha sembrado el caos en Culiacán, la capital del Estado, con ejecuciones, tiroteos, narcobloqueos y decenas de desapariciones forzadas. Se reportó el hallazgo de cuatro cuerpos en la carretera México 15, en la salida sur de Culiacán, uno de los focos rojos de los enfrentamientos. Dos de los cadáveres estaban decapitados. Un hombre fue ejecutado en la comunidad de El Melón, al sur de la ciudad, y otro más fue asesinado en la colonia Ampliación El Barrio, en el flanco oriente de la capital. Hubo también un ataque contra un convoy militar en la colonia Genaro Estrada, en el centro, que se saldó con un detenido y dos vehículos asegurados. En el municipio aledaño de Elota se registraron otros dos homicidios por disparo de arma de fuego. La violencia se extendió con el hallazgo de una persona asesinada en la colonia Costera, al sur de la ciudad. La víctima estaba desnuda y su cuerpo tenía signos de tortura. La jornada más letal fue el pasado domingo, en plena celebración del Día de la Independencia, con 14 homicidios en el Estado. El gobernador Rubén Rocha ha empujado por el regreso a clases presenciales y la reactivación de la economía, que ha sufrido perdidas millonarias tras 10 días de parálisis, pero la población teme salir a la calle y exponerse al fuego cruzado y a los bloqueos. Queremos conquistar la tranquilidad. López Obrador ha insistido en que el despliegue de más de 2.200 elementos de las Fuerzas Armadas da al Estado una capacidad suficiente para sofocar la violencia y, al mismo tiempo, ha minimizado la última ola de violencia. Sinaloa no está como se piensa, que está fuera de control.

PRESIDENTE DEL SENADO GERARDO FERNANDEZ NOROÑA; URGE FORTALECER LAZOS CON EL PUEBLO Y EL GOBIERNO DE CHINA

El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, durante un evento para conmemorar el 75 Aniversario de la Fundación de la República Popular de China, el senador de Morena subrayó que ambos países tienen mucho que aportar y compartir para enriquecer su relación. Aunque nuestro vínculo con los Estados Unidos de América es predominante, la multilateralidad es el futuro de la humanidad, y en este contexto es necesario diversificar la actividad económica y fortalecer nuestras relaciones e intercambios en todos los aspectos. El senador Fernández Noroña afirmó que ambos países son pueblos hermanados, lo que se refleja en que China es la segunda relación económica más importante para nuestro país, mientras que nosotros somos su principal socio comercial en la región. Recordó que la República Popular de China se construyó con un esfuerzo enorme del pueblo bajo el liderazgo de Mao Zedong, por lo que el legislador reiteró su admiración, respeto y cariño al pueblo chino. Asentó que, al igual que nuestra nación, el país asiático ha enfrentado diversas dificultades para logar su independencia y soberanía; han enfrentado muchísimo sufrimiento y discriminación. El legislador se dijo impresionado por el avance de China, especialmente en materia deportiva, ya que triunfaron en los Juegos Olímpicos de París, así como con el desarrollo tecnológico de esa nación.

SENADOR SAÚL MONREAL; PROPONEN ELIMINAR PENSIONES VITALICIAS A MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El senador Saúl Monreal Ávila presentó una iniciativa para eliminar las pensiones vitalicias de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por considerar que esta prestación excede cualquier otra que un servidor público o cualquier ciudadano percibe. El legislador de Morena propuso que en caso de fallecimiento de las y los ministros durante el ejercicio de su cargo o después de concluirlo, su cónyuge, hijos menores y dependientes con alguna incapacidad para trabajar, tengan derecho a una pensión equivalente al 50 por ciento de la remuneración mensual que corresponda al titular. Lo anterior, hasta que la pareja contraiga matrimonio o entre en concubinato y, en el caso de los menores, cuando cumplan la mayoría de edad. Monreal Ávila expuso que la modificación al artículo 163 a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación busca armonizar la norma secundaria con las recientes reformas a la Constitución sobre el Poder Judicial. La iniciativa también propone reformar el artículo 129 del mismo ordenamiento, para precisar que ningún integrante del Poder Judicial de la Federación pueda recibir remuneración, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

SENADOR JAVIER CORRAL; DESTACA IMPORTANCIA DE LOS COMITÉS DE EVALUACIÓN Y DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, PARA DAR VIABILIDAD A LA REFORMA JUDICIAL

El senador Javier Corral Jurado sostuvo que la Comisión de Justicia tiene la encomienda de darle viabilidad a la reforma judicial, y demostrar que es posible implementar un nuevo modelo de protección a los derechos, libertades y aspiraciones de los ciudadanos. El presidente del órgano legislativo en el Senado, al instalar formalmente los trabajos de ese grupo de trabajo, argumentó que el objetivo de la Comisión es concretar el cambio en las estructuras del Poder Judicial. De tal forma, es importante integrar los comités de evaluación y del Tribunal de Disciplina Judicial, porque así se concretará la reforma y será evidente la altura de miras de las y los legisladores. El senador Corral avizoró nuevos retos, ente ellos, la transformación de los poderes judiciales locales, las defensorías de oficio y los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, de los juzgadores y juzgadoras. El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena, señaló que el trabajo de senadoras y senadores deberá garantizar la construcción de pesos y contrapesos en cada uno de los Poderes de la Unión, de tal forma que se logre la instrumentación de un sistema democrático que impulse el progreso y desarrollo de la nación. De Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés consideró que la reforma judicial abre la puerta para que el oficialismo pueda tomar el control absoluto del Poder Judicial. La esperanza de la división de poderes”, acotó, se encuentra en la Comisión de Justicia, pues lo que plasme en la legislación secundaria, determinará si ustedes entran por esa puerta. Carolina Viggiano Austria manifestó que desde el Grupo Parlamentario del PRI hay voluntad política y vocación democrática, para trabajar en conjunto con los demás integrantes de la comisión y garantizar el acceso a justicia a todos los sectores. Del PVEM, Luis Alfonso Silva Romo, aseguró que la reforma constitucional le otorga un componente democrático al Poder Judicial, pues por primera vez se incluirá la participación del pueblo en la elección de jueces, magistrados y ministros. Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, hizo un llamado para garantizar un debate de altura, así como apostar por la construcción del consenso y que no sea solamente la mayoría quien defina los resultados que se puedan alcanzar en la Comisión de Justicia.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL REFRENDA SU COMPROMISO CON FUERZAS ARMADAS PARA CONSTRUIR LA PAZ EN EL PAÍS

La presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Ana Lilia Rivera Rivera, durante la instalación de la Comisión de Defensa Nacional, refrendó el compromiso de este órgano legislativo para trabajar junto a las Fuerzas Armadas y construir los mecanismos que permitan fortalecer la soberanía del país y garantizar la paz que le hace falta a México. La legisladora celebró que por primera vez en la historia de México una mujer, Claudia Sheinbaum Pardo, estará al frente de las Fuerzas Armadas. Destacó que la Comisión discutirá temas de prioridad nacional durante esta Legislatura. Vamos a empezar una nueva etapa en este país, no solamente en la construcción del anhelo más grande de esta patria, que es el bienestar de todas y todos, viviendo en paz, sino también el fortalecimiento del Estado mexicano, con reformas profundas a su vida institucional. Ana Lilia Rivera informó que la Mesa Directiva del Senado recibió una solicitud para la salida de tropas del país, que debe aprobarse antes del 2 de octubre, por lo que citará a sus integrantes a sesionar en los próximos días. A la reunión asistieron como invitados Antonio Rodríguez Sáenz, coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor; Julián Joel Sámano Chávez, mayor de Caballería Diplomado de Estado Mayor, y Patricia Villán Hernández Robles, teniente Enfermera. Manuel Añorve Baños subrayó la disposición de su Grupo Parlamentario, el PRI, de concretar, a través del diálogo los acuerdos que requiera el bien común, mientras que su compañero de bancada, Alejandro Moreno Cárdenas, destacó que en cada miembro de las Fuerzas Armadas hay un mexicano dispuesto a dar su vida por el país. De Acción Nacional, Enrique Vargas Del Villar, señaló que la seguridad, en la que actualmente participan la institución castrense, no debe pasar por ningún partido político, sino que debe haber unidad para sacar adelante este tema; Lilly Téllez, también del PAN, coincidió de la misma forma en que la seguridad del país es lo más importante. La legisladora del PVEM, Juanita Guerra Mena, enfatizó que las Fuerzas Armadas han sido parte de las cuatro grandes transformaciones que ha tenido México, desde la Independencia, la Reforma, la Revolución y en la actualidad, por su participación en temas de seguridad y ayuda humanitaria.

GRACIELA BAEZ; DEJA LA SECRETARIA GENERAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

Graciela Báez Ricárdez originaria de Tamaulipas, tras seis años de gran trabajo como secretaria general deja San Lazaro. Báez Ricárdez realizo un papel muy digno y pulcro en la secretaria general de la Camara de Diputados, por lo que seguramente su futuro sera muy provisorio, pudiendo llegar a ser gobernadora de Tamaulipas cuando lleguen los tiempo. Báez Ricárdez es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con maestría en Economía y Finanzas por la University of Essex, Colchester, Inglaterra. Tiene experiencia en la Administración Pública federal y estatal, así como en el análisis del entorno económico, político y social, para desarrollar el encargo que se le confiere. En su trayectoria, destaca como Consejera Comercial de Bancomext en Bruselas, Bélgica; Directora General del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México; Secretaria de Turismo del Estado Guerrero, así como asesora de fomento y desarrollo en diversas administraciones locales, logrando alcanzar objetivos sobresalientes en materia de fomento al turismo y de atracción de inversiones. Cuenta con diplomados en Alta Dirección en Administración Pública, por la Escuela de Administración Pública del GDF; un master en Internet Business, por el ISDI México; y un Seminario en Digital Business, por el Harvard-ISDI España, mismo que le permitió ser Vicepresidenta Senior de Mercury Public Affairs, donde fue consultora para varias de las grandes empresas de la conocida lista “500 Fortune”. Gracias a su posición conciliadora, logró importantes acuerdos y beneficios para las dependencias públicas y empresas privadas para las que trabajó.

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; NO ES PRUDENTE QUE EJECUTIVO ENVÍE NUEVAS INICIATIVAS EN LA RECTA FINAL DE SU MANDATO; TAMPOCO DISCUTIR LA REFORMA SOBRE LA GUARDIA NACIONAL

El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, sostuvo que no es prudente que el Presidente de la República envíe dos nuevas iniciativas en una etapa cercana al final de su gobierno, ya que debería haber más cautela y permitir que la próxima administración se encargue de procesar sus proyectos. De igual forma, dijo, esta falta de prudencia también se refleja en la programación de otros temas en la agenda legislativa, como la reforma en materia de Guardia Nacional. El legislador reiteró que, aunque aún no ha revisado a fondo las iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal, no considera apropiado discutirlas en este momento. Fue enfático al señalar que no es el momento adecuado para debatir temas de tal relevancia, y criticó la falta de planificación de la actual administración. Creo que lo más importante sería que el Ejecutivo dejara al nuevo gobierno procesar lo que será su proyecto de nación. El diputado priista se mostró en contra de la reforma a la Guardia Nacional, y recordó que en legislaturas anteriores el consenso fue darle un carácter civil, contrario a la intención de adscribirla a la Sedena. Nosotros estamos de acuerdo con ese carácter civil y ahora quieren regresar a lo que ellos siempre rechazaron, que fuera militar. Anunció que su grupo parlamentario votará en contra de esta propuesta. No es lo mejor que se procese el tema. Sobre la inseguridad en el país, el legislador dijo que no hay un proyecto de seguridad adecuado en el actual sexenio, y que ha faltado coordinación entre los distintos órdenes de gobierno. Este país trae un problema de seguridad interna, pública, porque no tiene policías civiles. Criticó que se estén utilizando efectivos del Ejército para integrar la Guardia Nacional, lo que podría generar problemas a largo plazo. Ya sacaron 140 mil. Es lamentable. Subrayó la grave situación de violencia en algunos estados del país, como Sinaloa y Nuevo León. En particular, mencionó que Nuevo León ha experimentado un aumento alarmante de homicidios en los últimos años. Este año, con Samuel García, van a terminar con 2 mil 500 homicidios. Se desmanteló todo lo que hizo el último gobierno del PRI.

DIPUTADO MARIO ZAMORA; PROPONE QUE SE REALICE MESA DE SEGURIDAD EN SINALOA: “EN SINALOA NOS CAYÓ LA NARCOPANDEMIA”

El diputado Mario Zamora Gastelúm, afirmo que en sinaloa cayó la narcopandemia, la gente no sale a la calle en Culiacán, los niños no van a la escuela, los pequeños negocios no quieren abrir, el taller mecánico, la tortillería, las grandes cadenas incluso están modificando sus horarios para que nadie salga por la tarde o por la noche para no poner en riesgo a sus empleados. El legislador priista propuso que la Mesa de Seguridad federal se realice en esa ciudad y pidió que los tres órdenes de gobierno volteen a ver la entidad y abran líneas de crédito para los pequeños y medianos negocios afectados por la crisis de violencia que vive el estado. Acompañado por el coordinador parlamentario Rubén Moreira e integrantes de la bancada tricolor, el legislador priista exhortó al presidente de México, Andrés Manuel Lopez Obrador, quien visitó la entidad y Badiraguato en seis ocasiones, y a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a quedarse una noche a dormir. Aseguró que contarán con el apoyo de todos los sinaloenses para salir adelante y confió que ahí se les ocurrirá una solución. Todos los sinaloenses queremos que le vaya bien a Sinaloa, está bien que la presidenta diga que no va a usar el fuego para combatir al crimen organizado, pero apuntó que esta no es la única herramienta. Tras reconocer la labor de las Fuerzas Armadas, Zamora Gastélum criticó que el general de la zona militar diga que ellos no pueden hacer nada y dependan de que los cárteles quieran dejar de combatir entre ellos, para que vuelva la paz. Eso, no lo podemos permitir. El coordinador Rubén Moreira manifestó su preocupación por que se empiece a normalizar, no solo en Sinaloa, en todo el país, la violencia e inseguridad, por lo que consideró que se deben enfrentar a los grupos criminales con mayor responsabilidad.

DIPUTADO HÉCTOR SAÚL TÉLLEZ; PAN PROMOVERÁ AMPAROS CONTRA LA REFORMA JUDICIAL

El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) afirmó que sí existen recursos jurídicos para contrarrestar la reforma al Poder Judicial, pues hubo varias violaciones en proceso legislativo que siguió este dictamen. Adelantó que diputados y diputadas de su grupo parlamentario promoverán amparos contra la reforma al Poder Judicial. Vamos a presentar los amparos correspondientes porque tenemos tanto interés jurídico como legítimo en llevar a cabo estas solicitudes de amparo. Creemos que la justicia nos puede dar la cobertura para detener la ejecución e implementación de la reforma judicial. El legislador subrayó que hubo serias violaciones en el proceso de estudio, de análisis y la aprobación de la reforma judicial. Hay violaciones flagrantes como el cambio de sede, las convocatorias, el quórum correspondiente en aquella sesión que se dio en la sede de Mixhuca y muchas otras anomalías, como la consulta de carácter indígena que tuvo que haber existido antes de que se echara a andar la reforma judicial. Por ello, el diputado reiteró que interpondrán amparos que sí tienen posibilidad de proceder porque son contra el proceso legislativo y no contra el contenido de la reforma y hay precedentes y criterios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que se puede dar entrada al análisis de esta solicitud. Asimismo, indicó que, pese a que no cuentan con el porcentaje requerido, buscarán interponer una acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial y recurrir también a la Corte Interamericana de Justicia. Subrayó que retomarán algunas valoraciones que ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respecto de la reforma y que señalan que hubo diversas violaciones incluso a tratados internacionales que ha firmado México. Téllez Hernández expuso que un grupo de abogados presentaron una demanda de juicio de amparo contra las y los diputados que desacataron la suspensión judicial contra la reforma al Poder Judicial. Explicó que este recurso va contra los 336 diputados y diputadas y los 86 senadores y senadoras, que participaron deliberadamente y en desacato en la aprobación de la reforma.

JOE BIDEN; REPLICA A DONALD TRUMP QUE EEUU ES FUERTE PORQUE ES UNA NACIÓN FORMADA POR INMIGRANTES

El presidente Joe Biden reivindicó que Estados Unidos es un país fuerte porque es una nación formada por inmigrantes, en respuesta a la retórica antiinmigración del exgobernante y candidato republicano, Donald Trump. Joe Biden hizo estas declaraciones al participar junto a la actriz Jessica Alba en una recepción en la Casa Blanca con líderes de la comunidad latina para conmemorar el Mes de la Herencia Hispana que se celebra cada septiembre en Estados Unidos. Nosotros no demonizamos a los inmigrantes. No los atacamos. No creemos que estén envenenando la sangre de nuestro país. Asi lo manifesto Joe Biden en referencia a unos comentarios que hizo Donald Trump el año pasado.

