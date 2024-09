El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó este jueves un nuevo paquete de sanciones con el fin de desmantelar el acuerdo financiero mutuo entre Rusia y Corea del Norte.

Durante el marco de la guerra en Ucrania empezada hace más de dos años, Corea del Norte ha dado su ayuda a Rusia con la fabricación de municiones y recientemente han formado una serie de acuerdos financieros donde Rusia ha apoyado económicamente al país asiático.

Por su parte Estados Unidos ha decidido usar todos sus recursos posibles para desmantelar el entramado financiero entre ambos países para evitar que la“seguridad internacional” y la “economía mundial” se vean afectadas.

El subsecretario interino del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Bradley T. Smith, ha recalcado que el país norteamericano está firmemente comprometido en desbaratar los acuerdos financieros entre ambos países y se ha decidido por lanzar sanciones en contra de cinco bancos y una persona.

Te puede interesar: “No se puede aceptar nunca que no haya coordinación”: Sheinbaum tras declaraciones de AMLO a EU

Entre las dependencias bancarias afectadas se encuentran Russian Financial Corporation Bank (RFC), TSMRBank ,Timer Bank , la compañía Stroytreyd y el vicepresidente de TSMRBank, Dmitry Yuryevich. Así lo afirmo el Departamento del Tesoro.

De acuerdo con el departamento estadounidense, las sanciones que exponen van en contra de las redes que facilitan la financiación de los programas nucleares norcoreanos, que ante la comunidad internacional y a los organismos de energía atómica, son ilegales.

.@USTreasury is committed to exposing and disrupting networks that facilitate the funding of the DPRK’s unlawful weapons of mass destruction (WMD) and ballistic missile programs and support Russia’s illegal war against Ukraine.

— Treasury Department (@USTreasury) September 19, 2024