A las 11:00 horas de este jueves (tiempo centro) tendrá lugar el Simulacro Nacional 2024, el cual contará con una hipótesis de sismo magnitud 7.5 grados.

Dicho ejercicio busca fomentar la cultura de la protección civil y conciencia entre la ciudadanía sobre la importancia en la gestión de riesgos, además de fortalecer las capacidades de preparación y respuesta del Sistema Nacional de Protección Civil.

Al respecto, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) indicó que la hipótesis del ejercicio “será un sismo de magnitud 7.5 con epicentro en Acapulco, Guerrero. El alertamiento sísmico se activará en los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Colima, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Tlaxcala, a través de 14 mil 490 altavoces”.

A su vez, en esta ocasión se contempla que en la Ciudad de México y su área conurbada se active por vez primera el alertamiento por telefonía celular: se enviará un mensaje con la leyenda “simulacro de alerta” por lo que las autoridades piden a la ciudadanía estar atenta y mantener la calma, así como seguir las indicaciones de Protección Civil.

Mientras en el resto de los estados, Protección Civil local presentará los escenarios de simulacro en función de los riesgos predominantes en sus regiones.

De igual manera, durante el simulacro se contempla la evacuación de inmuebles y la activación de protocolos de respuesta a emergencias por parte de autoridades del Sinaproc, que incluye todas las dependencias de la Federación, el Legislativo y el Judicial, los 32 gobierno estatales, así como el sector privado, social y académico, medios de comunicación y ciudadanía en general.

Previo al ejercicio, el presidente Andrés Manuel López Obrador presidirá en el Zócalo el izamiento de la bandera monumental en recuerdo de las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017.

En el caso de la Ciudad de México, las autoridades indicaron que para el simulacro se tiene contemplada la participación de 25 mil 133 inmuebles.

Al respecto, Fernando Álvarez Bravo, fundador del Grupo Topos de la Ciudad de México,

aseguró que “no estamos preparados para un sismo como el del 85, no se cumplen con los protocolos, no hay un programa interno de Protección Civil, no se llevan a cabo los simulacros establecidos en la ley, los edificios no están bien construidos, no hemos avanzado”, aseguró.

El rescatista recordó que el 19 de septiembre de 1985 la gente carecía de experiencia, sin embargo, 39 años después, no se toman en serio los simulacros.