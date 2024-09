El presidente Andrés Manuel López Obrador, descalifica las acusaciones que lanzó el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna en una carta desde la cárcel y asegura que son muestra de su desesperación. Una carta ha vuelto a encender el pleito entre el presidente y el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. López Obrador respondió a la carta en el que Genaro García Luna lo acusó de tener vínculos con el crimen organizado y proporcionar pruebas falsas durante su juicio por narcotráfico en Nueva York el año pasado. Escribe que hay pruebas, videos, llamadas, audios, es muy sencillo, que los dé a conocer. López Obrador desechó también haber orquestado la caída del exfuncionario y aseguró que las acusaciones son una muestra de su desesperación. “Que presente las pruebas”, insistió. La carta de García Luna es su primer pronunciamiento público desde que fue declarado culpable en la corte de Brooklyn. El exfuncionario insistió en que no existen pruebas físicas ni documentales que demuestren que tiene vínculos con el Cartel de Sinaloa, organización criminal con la que colaboró durante más de dos décadas, según la justicia estadounidense y devolvió el golpe a López Obrador: dijo que sus nexos están comprobados y están en los registros públicos. García Luna no presentó una sola prueba para respaldar sus acusaciones. Pero la misiva, de apenas cuatro páginas, removió viejas rencillas con el presidente López Obrador.

CLAUDIA SHEINBAUM; DEFIENDE A AMLO SOBRE CARTA ENVIADA POR GARCIA LUNA: “AMLO CUENTA CON UNA AUTORIDAD MORAL INTACHABLE”

La presidenta electa Claudia Sheinbaum en defensa del presidente Andres Manuel Lopez Obrador. La proxima presidenta de México, aseguró que los señalamientos contra López Obrador, realizados en una carta escrita por el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, son totalmente falsos y sin fundamento alguno, es solamente una mera estrategia política para desprestigiar al presidente Lopez Obrador. El presidente nunca ha estado involucrado en nada que tenga que ver con relación con algún delincuente, entonces es absolutamente falso, conozco al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo conoce el pueblo de México. Si él no tuviera autoridad moral, la autoridad moral que tiene, no podría haber hecho la transformación que hizo. Es un tema meramente político, porque ya se va Lopez Obrador y García Luna lo que busca es perjudicarlo y ensuciar su imagen y su autoridad moral. Por otra parte la presidenta electa Claudia Sheinbaum dijo que en su gobierno prevalecerá la protección de los ciudadanos y la reducción de la violencia, esto, en referencia a los hechos sucedidos ultimamente en Sinaloa. Por lo que afirmó que una confrontación violenta solo provocaría más violencia y muertes, y subrayó que su gobierno trabajará para proteger a la población sin intensificar la violencia. Se está actuando en el sentido de proteger y, al mismo tiempo, las investigaciones que se deben hacer para hacer las detenciones que se tengan que hacer, pero en el momento de la confrontación entrar con poder fuego generaría una guerra. Sheinbaum criticó que, en gobiernos anteriores, lo que se hacía antes era llegar con todo el poder de fuego a seguir violentando, por lo que ahora hay que tener mucho cuidado siempre en estas circunstancias. En ese sentido reiteró que su gobierno quiere paz y la tranquilidad en Sinaloa y, evidentemente, combatir la delincuencia, pero no generando más confrontación que genere más muertes y que puedan estar, inclusive, involucrados civiles.

PRESIDENTE DEL SENADO GERARDO FERNANDEZ NOROÑA; SENADO CUIDARÁ CADA PASO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA JUDICIAL

El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, anuncia que existe un proyecto de convocatoria que será emitida por el Senado para la jornada para elegir a jueces, magistrados y ministros, en junio de 2025, será un hecho histórico, por eso se tiene que cuidar cada paso de la implementación de la reforma al Poder Judicial. Gerardo Fernández Noroña, reveló que está muy avanzado el proyecto de convocatoria que emitirá la Cámara para integrar el listado de aspirantes. Se trata, del primer paso formal, del banderazo de salida después de la aprobación de la reforma, para renovar los cargos en el Poder Judicial. Fernández Noroña, insistio que la Cámara no debe autopresionarse y tiene que elaborar muy bien la convocatoria para las y los mexicanos que aspiren a participar en la elección de jueces, magistrados y ministros. El Senado tiene hasta el 15 de octubre para emitir ese documento, en cuya elaboración participan senadoras y senadores muy capaces y en el que se establecen los requisitos, tiempos y mecanismos para integrar el listado de aspirantes. El senador detalló que el órgano legislativo constituirá un comité de especialistas y académicos, para que procesen las solicitudes y presenten sus recomendaciones finales. Por otra parte, Fernández Noroña estima que la reforma constitucional sobre la Guardia Nacional se desahogará en la Cámara de Senadores la próxima semana, lo que requerirá un debate fuerte. Adelantó que la siguiente semana habrá cuatro días continuos de trabajo en el Senado para analizar la minuta que envíe la Cámara de Diputados, primero para darle el trámite correspondiente a las comisiones unidas y, posteriormente, para debatirla en lo general y en lo particular en el Pleno.

SENADORA ERNESTINA GODOY; EL SENADO ESTA PREPARADO PARA DEFENDER LA REFORMA JUDICIAL

La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Ernestina Godoy Ramos, aseveró que en la Cámara de Senadores están preparados para defender la reforma al Poder Judicial. La legisladora subrayó que los tiempos y procedimientos parlamentarios para desahogar este proyecto se respetaron conforme a lo estipulado en la ley, por lo que no se puede detener la puesta en marcha de la reforma constitucional. Además, indicó que las suspensiones provisionales emitidas por jueces federales para evitar la discusión, aprobación y publicación de la reforma no tenían jurisdicción, y era evidente que no podían detener al poder reformador. Ernestina Godoy denunció que, con las suspensiones provisionales del proyecto, el Poder Judicial es juez y parte, por lo que estarán atentos a cualquier mecanismo jurídico que busquen impulsar para evitar su implementación. La senadora de Morena denunció una actitud revanchista por parte de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, pues su actitud no ha sido cuidadosa, incluso de las formas jurídicas. Ella es abogada, es presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no puede debilitar a las instituciones. Godoy Ramos señalo que la confrontación iniciada por integrantes de la SCJN no beneficia a nuestro país.

DIPUTADO RICARDO MONREAL; JUCOPO ACUERDA QUE ESTA SEMANA Y LA PRÓXIMA SE DISCUTAN Y VOTEN CUATRO DICTÁMENES DE REFORMAS CONSTITUCIONALES

El diputado Ricardo Monreal Avila, señalo que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados acordó que esta semana y la próxima se discutan y voten en el Pleno cuatro dictámenes de reformas constitucionales, derivados del paquete de iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal el pasado 5 de febrero, y se inicie la glosa relativa al Sexto Informe de Gobierno. El diputado Ricardo Monreal, indicó que las sesiones del Pleno se realizarán los días miércoles y jueves. Precisó que en la sesión de mañana miércoles se tendrá la deliberación de la reforma en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, donde habrá casi unanimidad, para lo cual habrá seis rondas de tres oradores cada una. Asimismo, se dará publicidad al dictamen sobre Guardia Nacional, para que se discuta el jueves “con el procedimiento reglamentario de posiciones en contra, posiciones a favor, discusión en lo general, discusión en lo particular, reservas. Señaló que la próxima semana se discutirán y votarán otras dos reformas al artículo 123 de la Constitución: la relativa a los salarios mínimos que nunca podrán estar por debajo de la inflación y la que contempla el trabajo de los jóvenes, el de “Jóvenes Construyendo el Futuro”. Monreal Ávila también informó que la Jucopo aprobó que la semana próxima inicie la glosa del Sexto Informe de Gobierno, para que les de tiempo en la última semana de citar a comparecencia, todavía, a funcionarios del actual gobierno; vamos a organizarla en cuatro rubros: Política Económica, Política Social, Política Exterior y Política Interior. Asimismo indicó que la semana que entra las y los integrantes de la Jucopo abordarán el tema de la integración de las comisiones de la Cámara de Diputados, para que podamos ya estar instalándolas la primera semana de octubre.

DIPUTADO ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR; EL 1 DE OCTUBRE CLAUDIA SHEIBAUM ANUNCIARA SU PLAN PARA LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE GOBIERNO

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, afirmo que el 1 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum deberá anunciar su plan para los primeros 100 días de gobierno, ya que planteó, cuando se habla de segundo piso, lo que queremos decir es que queremos construir un piso parejo, con igualdad de oportunidades para todas y todos. México atraviesa por un momento de estabilidad económica, con un proyecto de desarrollo y crecimiento estructural que no había tenido durante muchas décadas, gracias al buen gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y con el arribo a la primera magistratura del país de Claudia Sheinbaum Pardo, el 1 de octubre próximo, los mexicanos tenemos una garantía de continuidad, que es necesario consolidar mediante el segundo piso de la cuarta transformación. Y debemos estar en este esfuerzo todos los que, con nuestro voto, la llevamos al triunfo, porque ésta transformación debe continuar, no puede estancarse, para seguir mejorando las condiciones de igualdad y oportunidades, para la población más desprotegida del país.

SENADO DE LA REPUBLICA; RECIBE TERNA PARA SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

El Senado de la República recibió de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una nueva terna de candidatas para ocupar el cargo de magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se trata de Aidé Macedo Barceinas, Martha Leticia Mercado Ramírez y María Fernanda Sánchez Rubio. La Suprema Corte envió los nuevos perfiles, debido a que el 3 de octubre de 2023, el pleno del Senado realizó la votación de la primera terna, integrada por Nancy Correa Alfaro, Araceli Yhalí Cruz Valle y María Cecilia Guevara y Herrera, pero ninguna de las candidatas reunión la mayoría calificada que exige la Constitución Política para ocupar el cargo de magistrada. Por ello, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la SCJN envió una nueva terna de candidatas al Senado de la República, cuya documentación fue enviada a la Comisión de Justicia, para su análisis y dictamen correspondiente.

SENADORA SASIL DE LEÓN; DESTACAN IMPORTANCIA DE CHIAPAS EN DESARROLLO DE MÉXICO

La senadora Sasil de León Villard, informo que en el Senado se conmemoró el Bicentenario de la Integración de Chiapas a la República Mexicana, suceso histórico registrado el 14 de septiembre de 1824. La legisladora destacó la importancia de Chiapas en el desarrollo de México, porque en la entidad se han puesto en marcha proyectos entre ellos el Tren Maya, que impulsarán el crecimiento económico del sureste mexicano, una región históricamente marginada. De León Villard, legisladora de Morena, agregó que el enfoque en la justicia social, los derechos de los pueblos indígenas y el desarrollo del sureste mexicano, impulsado por el presidente López Obrador, pone como protagonista a Chiapas, como un eje estratégico en el proceso de transformación. En un acto inédito, el pueblo chiapaneco decidió adherirse a México como un estado libre, con lo que nuestro país se amplió territorialmente al sur, a una región biodiversa y con gran riqueza cultural. El 24 de marzo de 1824, se convocó al pueblo chiapaneco, sin excluir a ningún habitante, para externar su voluntad de ser parte de México o de Guatemala. Dicho plebiscito, concluyó el 12 de septiembre de ese año. Y el 14 de septiembre se firmó el Acta del Pronunciamiento Solemne de Federación del Estado Libre de Chiapas, con la que se solicitó formalmente su incorporación a la República Mexicana. Sasil de León Villard dijo que Chiapas es la tierra que vio nacer al senador Belisario Domínguez, símbolo de la lucha contra la tiranía y la opresión; de Rosario Castellanos, cuya obra literaria abordó la identidad femenina, la cultura indígena y las desigualdades sociales; y de Jaime Sabines, una de las voces más queridas de la literatura por su capacidad de transformar lo cotidiano en poesía.

DONALD TRUMP VS KAMALA HARRIS; EXFUNCIONARIOS REPUBLICANOS RESPALDAN A HARRIS

En la contienda para las presidenciales en noviembre, un centenar de exfuncionarios del Partido Republicano firman carta en respaldo a Kamala Harris. Entre quienes respaldan a la vicepresidenta demócrata están excongresistas y exjefes de seguridad nacional que calificaron a Donald Trump como incapaz de fungir de nuevo como presidente. En una carta dirigida al público, los republicanos, incluidos tanto los opositores de mucho tiempo de Donald Trump como otros que no habían respaldado a Joe Biden Jr. en 2020, argumentaron que, si bien podrían estar en desacuerdo con Kamala Harris en muchas cuestiones, Trump había demostrado cualidades peligrosas. Como una afinidad inusual por dictadores como el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y un desprecio por las normas de comportamiento decente, ético y legal. En la carta dicen: “Como presidente promovió el caos diario en el gobierno, elogió a nuestros enemigos y socavó a nuestros aliados, politizó al ejército y menospreció a nuestros veteranos, priorizó su interés personal por encima de los intereses estadounidenses y traicionó nuestros valores, la democracia y los documentos fundacionales de este país”.

