La filantropía es una de las cualidades que identifican a Nicho Hinojosa, más allá de su talento musical, en una carrera de 41 años, el intérprete regiomontano ha encontrado esta actividad como característica de su quehacer musical, pues asegura que esto forma parte de su espíritu y ahora se prepara para ayudar al DIF Huixquilucan, E en una presentación con causa.

“Llevo 30 años haciendo esto de los eventos de beneficencia y me encanta hacer lo que hago, me encanta la música y de repente en una que otra oportunidad que se presenta hay que devolver algo de lo que la gente nos ha dado.

“A lo mejor no se le devuelve a la gente que me ha apoyado, pero apoyamos a alguna institución o a alguien que lo necesita más de los de los que me han apoyado”; dijo en entrevista con este medio, Nicho Hinojosa.

Agregó que ahora toca apoyar al DIF de Huixquilucan y lo hace con mucho gusto y no ve la manera de hacer a un lado esta labor altruista.

“Yo creo que así seguiré hasta que me muera porque creo que este tipo de gestos están en la esencia de cada quien, no apunto a quien no crea en ello o que no le haya pasado por su cabeza, sus razones deberá tener, pero sí estoy seguro que esta es mi esencia”, declaró el intérprete.

Pero todo el tiempo que el regiomontano lleva en la música le ha valido el poder juntar generaciones a través de su guitarra con canciones del pasado y del presente y aunque asegura que algunos géneros actuales no le gustan, sí promete un buen rato lleno de energía desbordada desde el escenario.

“Las que más canto son las que grabamos hace ya 25 años, de mis discos de Nicho en el Bar, Bar 2, Bar 3; de esto se trata el concepto de Nicho Hinojosa, de poder hacer que la gente cante, pero por supuesto que presento canciones nuevas todo el tiempo.

“No tengo el gusto por ciertos géneros del presente, a lo mejor a veces hasta me mofo un poco del reguetón, por ejemplo, música que escuchan los chavos ahora, pero eso mismo nos pasaba a nosotros. Es un ciclo que se cumple.

“Nosotros como adultos vamos avanzando y los muchachos van empezando a vivir con este tipo de música y estoy de acuerdo con toda la música, es bienvenida”, declaró Hinojosa.

En ese sentido, también dijo que la moda de hacer duetos es algo que le gusta y que ha llevado a cabo muchas veces en su repertorio.

“Creo que está muy bien poder hacer duetos cuando se hacen por gusto y no porque tu compañía discográfica te lo impone; la música es algo muy personal y uno como intérprete debería poder decidir con quien compartirlo”, agregó.

Su carrera se ha caracterizado por reinterpretar temas que ya han sido famosos, pero su éxito está en la manera en que él las canta.

“Hay que dejar la esencia de uno mismo en cada canción, claro que tengo canciones propias y siempre las incluyo en mis sets, al punto en que me preguntan que ‘de quién es ese tema’. Entre las que reinterpreto y las que compongo, existe un estilo que las une”, finalizó.

De esta forma, el cantautor regiomontano Nicho Hinojosa se presentará mañana en el Foro Interlomas, invitado por la Fundación Salvemos Nuestra Vida A.C. en beneficio del DIF Huixquilucan, Estado de México.