Crean mapa en Google Maps con reportes de violencia en Sinaloa

Usuarios de Google Maps crearon un mapa con reportes de hechos violentos registrados en los últimos días en el estado de Sinaloa.

Lo anterior se da en medio de los enfrentamientos diarios que se han registrado en el estado de Sinaloa desde el pasado 10 de septiembre.

Grupos criminales antagonistas se han enfrentado a tiros en municipios como Mazatlán y Culiacán los cuales han dejado múltiples víctimas mortales y heridos.

Debido a estos hechos, algunos usuarios de dicha aplicación hicieron mapas interactivos de los puntos en donde se han registrado distintos actos delictivos.

Un usuario echó mano de diversos símbolos para indicar y diferenciar -en varios puntos- homicidios, secuestros, balaceras, cuerpos abandonados y bloqueos de carreteras, esto con el fin de alertar a los pobladores de puntos rojos.

Cuando el visitante selecciona un símbolo de un hecho delictivo, se despliega una breve descripción de lo que ocurrió, además de añadir una fuente de un medio indicando los sucesos o videos de lo que pasó en el sitio.

La mayoría de los hechos de violencia se concentran en el municipio de Culiacán y predominan los enfrentamientos, homicidios y bloqueos carreteros, de acuerdo al mapa de Google Maps en Sinaloa.

Mica Treviño -fundador del Cártel Inseder (sitios en inglés especializado en el narcotráfico en México)- compartió un proyecto en el cual por medio de Google Earth registró más de 50 puntos donde hay presencia de narcotraficantes en México.

En el mapa se aprecian eventos como las capturas de capos o altos mandos de “Los Chapitos” y “Los Mayos”.

También es posible ver los territorios que ocupan el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

A lot of the movement is in Costa Rica Sinaloa, which about 30 minutes south of Culiacán.

This area is typically controlled by the Zambada faction.

I have a project called Narco Map where I have marked over 50 sites on Google Earth.

Check it outhttps://t.co/5AvIRqsbhM pic.twitter.com/nDIEUPWY49

— Mica Treviño (@cartelinsider1) September 9, 2024