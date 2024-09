Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Federal señaló que no ha cometido ningún delito y acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de tener vínculos con el narcotráfico.

A 22 días de que se dicte su sentencia, luego de que un jurado lo halló culpable de vínculos con el narcotráfico, el exmano derecha del expresidente Felipe Calderón difundió una carta en la que señala:

“Es del conocimiento público, y está en los registros oficiales de México y EUA, los contactos (…) entre el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias (…) Mi honor está intacto. Yo no he cometido ningún delito”.

El documento autógrafo fue difundido por el periodista Keegan Hamilton en su cuenta de X (@keegan_hamilton) está fechado el 13 de septiembre en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York.

En la carta, García Luna argumenta que su detención en 2019 por parte de agentes de la DEA fue debido a la “inducción del Gobierno de México” a fin de que él se acogiera a un acuerdo con la Fiscalía de Nueva York para inculparse de delitos vinculados al narcotráfico, pasar 6 meses en la cárcel y después volverse testigo y recibir apoyo económico, no con la intención de imputar a delincuentes/narcotraficantes sino que, ante:

“La perspectiva de imputar a personas e instituciones que en el corto plazo debilitarían el desarrollo, paz pública y vida institucional del país. Evidentemente no acepte y la reacción fue explosiva”.

I just received a handwritten letter from Genaro Garcia Luna, sent by his lawyer.

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) September 17, 2024