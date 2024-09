El nombre de Biby Gaytán ha formado parte de la cultura mexicana por décadas. Aunque en ocasiones deja de lado su profesión como actriz, cantante y bailarina para darle su lugar a la familia, ella siempre está en constante aprendizaje.

Este año emprendió un nuevo reto: entrar a la comedia, y lo hace a lado de Dalilah Polanco en la puesta en escena Dos Locas de Remate que se presenta en el Nuevo Teatro Libanés. Ésta habla sobre el reencuentro de dos hermanas que se enfrentan a problemas de salud mental.

“Siempre había escuchado a los grandes comediantes decir que muchas veces es más difícil hacer reír que llorar. Cuando me piden que describa en general lo que es esta obra, yo me atrevería a decir que es una tragicomedia, porque siento que los más grandes dramas de la vida muchas veces terminan siendo una gran comedia”, mencionó en entrevista con este medio, la también conductora.

Y es que Biby Gaytán ha pasado situaciones difíciles a lo largo de su vida y agrega que uno debe tomar las cosas con humor, pues este es un mecanismo de defensa.

“Muchas veces me descubro a mí y cuando estoy en algún proceso muy doloroso termino en la carcajada, que muchas veces podría rayar en la locura, porque nunca acabas de conocerte a ti mismo”, agregó.

DISCIPLINA Y GANAS DE APRENDER

Musicales, telenovelas y danza han formado parte de la vida de Biby Gaytán, pero con todo lo que ha hecho, busca explorar más allá y eso implica el aprender en el área académica.

“Un rasgo de mi personalidad, y eso lo he descubierto con la edad, es que soy muy inquieta. Siempre tuve muchas ganas de estudiar Historia del Arte, es una de las cosas que me gustaría hacer.

“Me gustan muchas cosas que en su momento podría haber hecho pero la vida, el destino y las oportunidades tomaron ciertas direcciones. Espero en Dios tener el tiempo, la disciplina, la decisión y poder hacerlo hoy”, compartió.

A Biby la hemos visto en los musicales Amor Sin Barreras, Chicago y también la recordamos por la telenovela Dos Mujeres Un Camino (1993), cada uno ha implicado un reto para ella y por eso elige proyectos que están por encima de lo que ha realizado y reflexiona que uno de sus miedos es perder la motivación.

“Cuando dejamos de evolucionar es que ya perdimos esa motivación, la ilusión. Esa es una de las cosas que no me gustaría perder, por eso trato que los proyectos en los que me involucro, me reten y motiven”, agregó.

Finalmente, la actriz compartió que ella vive el ahora y que aunque no esté en algún proyecto, sigue adquiriendo conocimiento.

“Estoy a full en la obra de teatro, haciendo mis proyectos de publicidad, en cuanto imagen y demás. La vida da cambios sorpresivos y aplico la frase ‘está bien siempre tener un plan, pero siempre hay que estar listos para improvisar’.

“Aunque no esté al frente de las cámaras, nunca he dejado de prepararme porque siento que soy afortunada de vivir de lo que más me gusta hacer y eso es un placer. Disfruto mucho lo que hago”, concluyó.

SABÍAS QUE

Dos Locas de Remate se presenta en el Nuevo Teatro Libanés, los martes y miércoles a las 20:00 horas