Se trata de Carlo “Kingston” Dorelli, un joven de 11 años que fue detenido por la comisaría del Condado de Volusia tras amenazar a sus compañeros de clase con un tiroteo.

El adolescente oriundo de la comunidad de Port Orange, Florida, fue detenido por las autoridades tras difundir un video amenazando a su colegio con realizar un tiroteo masivo, el joven fue llevado a la comisaría con esposas y encarcelado hasta nuevo aviso.

Supuestamente el involucrado planeaba ejecutar una matanza en la escuela secundaria Creekside con varias armas largas, cuchillos, espadas, katanas y pistolas. El arsenal en cuestión resultó ser de aire comprimido, al igual que la munición.

En la detención, el joven argumentó con que se trataba de una broma y que realmente no planeaba cometer el atentado, sin embargo, la acción es considerada un delito ya que durante la supuesta broma, amenazó de muerte a varios de sus compañeros.

At the house @VolusiaSheriff deputies recovered airsoft guns, fake ammunition, knives, swords and other weapons he was showing off to other students on video. For his actions, Carlo “Kingston” Dorelli (age 11) is charged with a felony (making a written threat of a mass shooting) pic.twitter.com/85iDpjVqk4

— Mike Chitwood (@SheriffChitwood) September 16, 2024