Catalina Esparza, secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, publicó un video en el que realiza una visita de supervisión en una escuela secundaria y acusa que autoridades escolares no asistieron a laborar pese a que ella no ve por ningún lado el peligro, tras las balaceras registradas en el estado.

En una transmisión en vivo, Esparza grabó las instalaciones de la Secundaria Técnica N° 1, mientras narra lo siguiente: “Son exactamente las siete con 20 minutos, siete de la mañana, la escuela luce desierta, es una escuela secundaria de la maestra Basilisa. No atendieron la indicación que se les dio anoche a los supervisores, solamente para que no digan que no se vino, que sí están trabajando”.

La titular estatal de Educación también comentó que previamente había visitado otras secundarias en las comunidades de El Tamarindo, La Conquista, entre otras, y aseguró que todo se encontraba tranquilo.

“Les informo que estoy yo aquí, no pasa nada, vengo de El Tamarindo, La Conquista y algunas otras secundarias. Ando sola, no traigo chofer, no traigo “guaruras”, porque luego dicen que es peligroso moverse y yo no veo por ningún lado el peligro”.

Estas declaraciones desataron el enojo de varios usuarios de redes sociales, quienes consideraron que la autoridad educativa minimiza los hechos de violencia que prevalecen en diversas zonas del estado.

La titular de la @sepycsinaloa Catalina Esparza contribuyendo a la narrativa del “no pasa nada”.

El descaro. https://t.co/V4mTy3z5c7 — Carolina 🐾 (@carolhsolis) September 17, 2024

Ayer, 16 de septiembre, la secretaria Catalina Esparza informó sobre la reanudación de las actividades normales en las escuelas públicas, a partir de este martes 17, mientras que las escuelas privadas decidieron mantener las clases en línea hasta nuevo aviso.