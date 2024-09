Corte, sin facultad contra reforma judicial; que Piña cambie de asesores: AMLO

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Suprema Corte de Justicia no tiene facultada para frenar la reforma judicial.

Así lo dio a conocer el propio mandatario saliente en su Mañanera de este martes, en la que fue cuestionado sobre si su administración alista algún tipo de defensa en contra de los recursos interpuestos por el PAN para frenar la enmienda constitucional, y que podría atraer el Supremo Mexicano:

“Es que no les corresponde, no tienen facultad, tan sencillo como eso. Es como si yo emitó, como titular del Ejecutivo, una orden de aprehensión. Eso no me corresponde. Eso le corresponde a un juez”.

Hace 6 días, la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) acordó que impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el también llamado Plan C, el cual considera “regresiva y destructiva del Poder Judicial”.

En un comunicado tras la sesión de la Permanente blanquiazul, se indicó que:

“Acción Nacional impugnará mediante diversos instrumentos jurídicos que van desde la acción de inconstitucionalidad, porque se presentan vicios del procedimiento legislativo, los juicios de amparo, donde se combatirá la violación de los derechos de los legisladores de conocer con tiempo, estudiar y poder analizar los alcances y consecuencia del dictamen emitido por una legislatura diferente y controversias constitucionales”.

Ante esto, López Obrador indicó que están en su derecho (la Oposición) de interponer dichos recursos pero que no tiene ningún fundamento legal en su contra:

“¿Cuál es el fundamento para que no se pueda reformar la Constitución?, solamente que no hubiese mayoría calificada o que en la mayoría de las legislaturas locales se hubiese rechazado o que el titular del ejecutivo no hubiese publicado la reforma. Pero ya todo se hizo, ya está en vigor la reforma, eso ya salió adelante y qué bueno”.

El presidente López Obrador consideró que si la oposición quiere impugnar ante la SCNJ los cambios hechos por el Congreso de la Unión y los Congresos de los estados están en su derecho, pero –insistió- no hay ningún fundamento legal para detener la reforma al poder judicial.

“Ojalá y los constitucionalistas, dieran a conocer su punto de vista en estos días hoy mañana, Diego Valadés, los del Instituto de Investigaciones Jurídicas (de la UNAM), para que de una vez se defina si quieren un Estado de derecho o un estado de chueco”.

Asesores afectan a Norma Piña: AMLO

Por otro lado, el mandatario mexicano le recomendó a la ministra Norma Piña cambiar de asesores porque la están perjudicando.

Este martes, tras retomar sus criticas en contra de los integrantes del Supremo Mexicano, López Obrador recordó que uno de ellos, según sus dichos, ha retrasado resolver un asunto de cobro de alrededor de 30 mil millones de pesos a un magnate mexicano, o que se dio entrada a los amparos en contra de los libros de texto gratuitos, el mandatario recordó que:

“El otro día leía de que los asesores de la señora Piña son Federico Reyes-Heroles, pues Aguilar, que se reúnen los jueves, yo no estoy para darle consejos a nadie, que se busque otros, la están perjudicando”.

Previamente, en su Mañanera del 18 de julio, López Obrador señaló que el principal asesor de Piña Hernández es su par, Juan Luis González Alcántara Carrancá, a quien acusa de traicionar a su movimiento tras asumir su cargo en la Corte:

“Como el Poder Judicial tomado por Claudio X. González y su grupo, este exministro Cossío; y ahora el asesor principal de la presidenta, Carrancá, que es el que asesora y es el que la ha llevado a que se… claro que la señora es la que toma las decisiones”.

Esto, en respuesta de los señalamientos, en ese entonces, de que él asesora a la hoy presidenta electa, Claudia Sheinbaum.