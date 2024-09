Así ha cambiado Demi Moore a lo largo de su carrera

Aquí te contamos cómo ha cambiado Demi Moore a lo largo de su carrera que ya lleva 30 años.

A meses de cumplir 62 años de vida, Demi Moore se encuentra en el mundo mediático del entretenimiento y que fuera una de la actrices de Hollywood mejores pagadas.

Moore lleva 30 años de carrera siendo la película de “Ghost” la que la catapultó a la fama en los años 90, pero a pesar del paso del tiempo sigue luciendo una buena forma física.

A los 28 años coprotagonizó “Ghost” a lado de su compañero Patrick Sizer y a partir de esa actuación se encumbró como una estrella a nivel internacional.

A lo largo de los años Demi Moore ha sabido conservarse físicamente lo que le ha permitido seguir en la actuación con papeles en el cine aunque con personajes secundarios.

Lo anterior a pesar de que en una confesión con medios de comunicación indicó que cayó en la adicción a las drogas de la cual salió adelante.

Para el año del 2021 Moore se sometió a una cirugía estética y en aquel entonces se viralizaron imágenes de su rostro en las cuales algunos internautas aseguraron que tenía un aspecto “deformado”.

Tomorrow may be the first day of Fall, but summer is a mindset ♥️ @andieswim pic.twitter.com/BO5Be42JoH

— Demi Moore (@justdemi) September 21, 2022