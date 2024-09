El domingo 15 de septiembre las redes explotaron luego de que aparecieron videos en los que se ve a la cantante colombiana Shakira en un club nocturno de Miami. Pero esto no lo hizo sola ya que estaba acompañada de algunas amigas.

Anitta, Danna, Lele Pons y Winnie Harlow fueron el selecto grupo que la cantante de “Te Felicito” reunió para pasar un rato agradable en la pista de baile. Pero eso no fue todo ya que al parecer Shakira adelantó lo que será su próximo sencillo el cual sus fans han nombrado “Soltera”.

Mediante sus redes sociales, la barranquillera grabó un video en los baños del club a lado de sus acompañantes quienes también interpretaron el track cuyo lanzamiento se desconoce.

En el club LIV, Shakira decidió grabar parte de su videoclip de la mano de Jaume de la Iguana. Además de que estuvo conviviendo con los fans.

Aunque no todo fue agradable para ella, ya que al momento de subir a la cabina del DJ para bailar su próximo lanzamiento, asistentes comenzaron a grabar abajo del vestido que llevaba por lo que optó por bajarse tras este comportamiento. Danna y Anitta se aseguraron de que Shakira estuviera bien y seguir la fiesta.

Shakira leaves the stage after people were filming under her dress whilst she was dancing to her new single. People are GROSS. pic.twitter.com/AxlBw6yFZL

— FEIM (@FeimM_) September 15, 2024