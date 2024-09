Tras varios meses sin encontrar equipo en Europa, la MLS y luego de rechazar algunas ofertas de clubes de la Liga Mx como Cruz Azul y Chivas, el LAFC anunció de manera oficial el regreso de Carlos Vela para lo que resta de la temporada, con posibilidades de extenderse hasta 2025.

“Primer jugador en la historia del club y MVP de la MLS 2019 que se une a Black & Gold para el resto de la temporada 2024. LAFC ha vuelto a fichar a la leyenda del club Carlos Vela hasta la temporada 2024 con una opción del club hasta 2025″, indicó el club Californiano mediante un comunicado.

Recordemos que tras no renovar su contrato, Vela quedó disponible como jugador libre, abriendo la posibilidad de un posible regreso a Europa o su primera aventura dentro del futbol mexicano, sin embargo, su alto salario y peticiones para tener una buena calidad de vida junto a su familia fueron algunas de las razones por las que no encontraba equipo.

“El LAFC es un club especial y estoy orgulloso de lo que hemos construido aquí. Estoy emocionado por regresar al LAFC y tratar de ayudar al equipo a lograr grandes cosas de cualquier manera que pueda”, señaló Carlos Vela en su regreso a la MLS.

Durante su primera etapa en el club, “The King” se convirtió en el Jugador Más Valioso de la MLS de 2019, actual poseedor del récord de la liga por más goles anotados en una temporada, Campeón de la Copa MLS 2022, Ganador del Supporter’s Shield de la MLS en 2019 y 2022 y dos veces finalista de la Concacaf Champions Cup.

Actualmente, el LAFC marcha en el segundo lugar de la conferencia Oeste con 48 unidades, solo por debajo de su odiado rival, LA Galaxy, con 55 puntos, esto a muy pocas semanas del inicio de los play-offs.

