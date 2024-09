Luego de que Perry Farrel y Dave Navarro de Jane’s Addiction se enfrentaron en un concierto en la ciudad de Boston, la banda ha emitido un comunicado anunciando el fin de la gira que estaban realizando y también que la agrupación tomará un “tiempo”.

Longer vid of fight that brought tonight’s Jane’s Addiction show to an early end.

Problems started in “Mountain Song” when Perry shouted at Dave. Issues got worse in “Three Days” + boiled over in “Ocean Size.”

Crew + bassist Eric Avery subdued Perry

🎥 MiniSleater on Reddit pic.twitter.com/8I1pbza3VC

— JamBase (@JamBase) September 14, 2024