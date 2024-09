Luego del fuerte accidente que protagonizaron Carlos Sainz y Sergio Pérez a dos vueltas de cumplir los 51 giros pactados en las calles de Bakú y que provocó su salida del Gran Premio de Azerbaiyán, el piloto mexicano lamento que la participación de ambos haya terminado así.

“Lo más importante de hoy es que tanto Carlos como yo estamos bien después del incidente. Qué lástima terminar una carrera tan buena de esta manera. El coche estuvo excelente todo el fin de semana y pudimos luchar por la victoria hasta el final, especialmente después de la gran estrategia, si no hubiera sido por el bloqueo de Lando”, señaló Checo en su cuenta de X.

Además de ello y en medio de toda la ola de hate ocasionada en el entorno del piloto español, Sergio Pérez hizo un llamado a la afición para darle la vuelta a la página y sobre todo, que se queden con lo positivo obtenido de cara a la siguiente carrera en el Gran Premio de Singapur.

Recordemos que durante el Gran Premio de Azerbaiyán, Carlos Sainz, en un intento desesperado por recuperar el puesto perdido ante el mexicano desde el inicio de la carrera, el Ferrari de Sainz orilló al Red Bull del tapatío a colisionar en un muro de contención del circuito.

Tras el aparatoso accidente que se robó los reflectores en la carrera de este fin de semana, los jueces y directivos de la FIA determinaron que el choque fue “un incidente de carrera”, por lo que no se sancionó a ninguno de los dos pilotos involucrados en este.

Actualmente, Carlos Sainz se ubica en el quinto puesto del campeonato de pilotos con 184 puntos, mientras que Sergio Pérez se ubica en el octavo puesto con 143 puntos, ambos bastante lejos del líder Max Verstappen.

The most important of today it’s that Carlos and myself are ok after the incident. What a shame to end up such a good race in this way.

The car was great all weekend and we were able to fight for the win all the way, specially after the great strategy if It wasn’t because of… pic.twitter.com/edxZq6Q5eo

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) September 15, 2024