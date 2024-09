Identifican a presunto tirador que intentó dispararle a Trump

Las autoridades han identificado al presunto tirador que intentó dispararle a Donald Trump en un campo de golf.

De acuerdo con las fuentes policiales de Fox News, las autoridades lograron identificar al presunto tirador quien se llamaría Ryan Wesley Routh quien presuntamente se dio cita en el Trump International Golf Club, propiedad del ahora candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos.

Presuntamente, Routh estaba armado con un rifle de asalto, se situó aproximadamente entre unos 300 y 500 metros del expresidente, y logró meter la boca del arma a través de la valla metálica fuera del club de golf, esto de acuerdo a las autoridades.

El Servicio Secreto descubrió a Routh en el acto, justo cuando Trump estaba en el quinto hoyo del día, y abrieron fuego contra él, pero el sospechoso pudo escapar, aunque minutos después, sería detenido.

Los agentes hallaron dos mochilas al presunto tirador, además de una cámara GoPro, y el arma se localizó en el exterior del campo de golf.

