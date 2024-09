Durante la tarde de este domingo 15 de septiembre, se reportó una serie de disparos a las afueras del Club de Golf de Donald Trump, su equipo de campaña afirmó que el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos se encuentra a salvo y fuera de peligro.

De acuerdo con los primeros reportes, Trump, que se encontraba en su club de golf en Florida, está “a salvo después de que se escucharan disparos en sus inmediaciones”, afirmó Steven Cheung, director de comunicaciones de su campaña.

Te podría interesar: Ecuador anuncia apagón nacional por “mantenimiento” del sistema eléctrico

“No hay más detalles en este momento”, indicó, además de ello, también se difundió un pequeño comunicado, el cual tampoco brinda mucha más información acerca de los presuntos responsables de este tiroteo, o de las razones que derivaron en ello.

Recordemos que el pasado 13 de julio, Donald Trump resultó herido en una oreja por un tirador durante un acto en Pensilvania, en el noreste del país, hecho que dio la vuelta al mundo y que rápidamente elementos del Servicio Secreto de los Estados Unidos, neutralizaron al tirador.

Te podría interesar: Se suma Nicky Jam a famosos que apoyan a Donald Trump

Dicho incidente ocasionó la salida de su directora y dejó al aire la vulnerabilidad en la que se encontraba el candidato republicano, además de generar un importante movimiento para respaldar a Trump con la colocación de una venda en las orejas de sus seguidores durante la Convención Republicana.

Hasta el momento, se habla de que Donald Trump fue trasladado a un lugar seguro y el club de golf fue cerrado inmediatamente para evitar algún percance mayor.

Trump Campaign Statement:

“President Trump is safe following gunshots in his vicinity. No further details at this time.” – Steven Cheung, Trump Campaign Communications Director pic.twitter.com/RrCOe4yIIv

— Alex Schneider 🇺🇸 (@alexschneid3170) September 15, 2024