Luego de sufrir un asalto a mano armada en el municipio de Cuitzeo en Michoacán, el pasado viernes 13 de septiembre, el periodista Humberto Padgett anunció a través de su cuenta de X (@HumbertoPadget3) que se retira indefinidamente del periodismo.

“Hoy dejo el periodismo indefinidamente. Las pérdidas que he sufrido, los acosos y amenazas bajo los que estamos mi familia y yo y los abandonos en que me veo me imponen desistir luego de 26 años de trabajo. Gracias y suerte”, se lee en la publicación.

La organización Internacional de Derechos Humanos por la defensa de la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información, dio a conocer que a Padgett fue atacado con armas largas por cuatro personas desconocidas, quienes robaron su vehículo, identificaciones y equipo de trabajo.

También se dio a conocer que el periodista fue atendido por elementos de la Policía Municipal de Cuitzeo y que la organización pidió de manera urgente al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) coordinarse con autoridades estatales para el traslado del Humberto.

