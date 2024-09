Aquel rumor sobre el lanzamiento de un nuevo álbum de The Cure tras 16 años de ausencia en el estudio ha dejado de serlo. Tras una serie de pistas y señales que la banda inglesa compartió con sus fanáticos (como el afiche que colgaron a las afueras de The Railway, un pub ubicado en Crawley, Reino Unido), terminó por confirmarse la fecha en que estará disponible Songs Of a Lost World.

El anuncio en apariencia sencillo a las afueras de ese bar de Crawley podría parecer cualquier cosa, pero resulta significativo al saber que, para anunciar su nuevo LP, la agrupación haya decidido colgar ese póster justo en el lugar donde tocaron por primera vez en 1978. Asimismo enviaron postales únicas en color negro, con la dirección escrita a mano, a algunos de sus seguidores.

Será el 1 de noviembre de 2024 que Songs Of a Lost World, el décimo cuarto disco de la banda originaria de Crawley, Londres, esté disponible en todas las plataformas. Aunque no hay información al respecto, es probable que en días o semanas próximas esté disponible la preventa del disco en distintos formatos a través del sitio oficial de la banda.

A principios de esta semana, específicamente el 9 de septiembre, The Cure hubo de refrescar sus cuentas de redes sociales, pues cambiaron sus antiguas fotos de perfil por unas recientes con un logo completamente nuevo, y diferente, priorizando tonos negros y grises. Además, Reeves Gabrels, guitarrista de la banda, compartió un enlace que redirige a un rediseñado sitio web, que por ahora sólo permite suscribirse a una especie de boletín informativo para recibir las más recientes noticias de la agrupación.

Es cierto que The Cure, que tienen en su haber álbumes ya considerados clásicos como Faith y Desintegration, no ha confirmado formalmente el lanzamiento de Songs Of a Lost World, las señales que han enviado parecen darlo por sentado. No por nada los fanáticos maquilaron ya la idea de que Robert Smith y compañía se han reunido para traer nueva música y, por qué no, una posible gira.

Dada la falta de confirmación por parte de los de Crawley, no hay una tracklist que pueda acompañar a esta nota. Sin embargo, ya que la noticia saltó poco antes de que la banda lance un sencillo en un vinilo de 12” con doble cara a través de Naked Record Club, auspiciada por la organización ambiental de Brian Eno, será posible escuchar dos nuevas canciones de la banda que grabaron durante su gira estando en Francia.

BREAKING: THE CURE’s first NEW ALBUM in 16 years seems to be confirmed via MYSTERIOUS postcards sent to fans.

The cryptic cards are embossed with both the album’s title, “Songs of a Lost World”, as well as roman numerals which tease the possible release date of Nov. 1, 2024.… pic.twitter.com/ri38Y9jQYD

— Britpop News (@britpopnews) September 13, 2024