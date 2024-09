El expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, reapareció en la vida pública a través de un video en el que invitó a interesados en temas jurídicos a asistir a la Conferencia Anual 2024 de la Asociación Internacional de Abogados (IBA) en la que será orador, y aprovechó para lanzar un comentario respecto a la recién aprobada reforma al Poder Judicial.

Zedillo será el encargado del discurso de apertura a las actividades y conferencias que se llevarán a cabo en el Centro Citibanamex.

En el video publicado en la cuenta de IBA Events (@IBAevents), el ex mandatario priísta aseguró que la debilidad del Estado de Derecho en un problema en países de América Latina que no permite que alcance un desarrollo pleno y que las leyes nacionales e internacionales están siendo constantemente observadas.

“Lamentablemente, este también es el caso de México“, afirmó Zedillo, al tiempo que aseguró, es relevante dar importancia a la justicia impartida por jueces competentes, independientes y éticos, con recursos suficientes para que los gobiernos rindan cuentas a los ciudadanos y ante la ley.

